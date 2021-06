Kurz nach dem Start des Facelifts gibt es nun eine weitere Variante.

Fiat erweitert das Modellangebot bei der seit Kurzem erhältlichen Facelift-Version des Tipo . Ab sofort ist der italienischen Kompakte auch als „City Sport“ zu haben. Neben einem etwas dynamischeren Design gibt es auch eine umfangreichere Serienausstattung. Während der ebenfalls noch taufrische Tipo Cross den Abenteurer mimt, will der City Sport dynamische Kunden ansprechen. Zudem ist er als 5-Türer und Kombi erhältlich.

Design

Zu den Erkennungsmerkmalen der neuen Variante zählen u.a. die „Sport“-Schriftzüge unter den Außenspiegeln, die exklusive Lackierung in der Farbe Metropolis Grau sowie die (optionalen) 18-Zoll-Leichtmetallräder im Diamant-Finish. Serienmäßig gibt es einige glänzend schwarze Details, beispielsweise im unteren Teil des vorderen Stoßfängers, an der B-Säule, den Außenspiegelgehäusen und den Türgriffen. Im neu gestaltete Kühlergrill mit Chromeinsätzen prangt auch im Tipo City Sport das neue, ausgeschriebene Fiat-Logo. Scheinwerfer und Rückleuchten sind stets in Voll-LED-Technologie ausgeführt.

Ausstattung

Passend zum dynamischen Anspruch ist der Dachhimmel in Schwarz gehalten. Hinter dem neuen Sportlenkrad blickt der Fahrer auf ein 7 Zoll großes digitales Kombiinstrument. Der neue Tipo City Sport ist außerdem serienmäßig mit dem Infotainmentsystem Uconnect 5 ausgestattet, das über einen 10,25 Zoll Touchscreen bedient wird und eine Smartphone-Integration (Android Auto und Apple CarPlay) bietet. Zur weiteren Serienausstattung zählen eine induktive Ladefunktion für kompatible Handys, das Keyless Entry&Go-System sowie einige Fahrerassistenzsysteme (Fernlichtassistent, Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und Verkehrszeichenerkennung). Bei Letzteren ist der Tipo also nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit.

Motoren und Preis

Fiat bietet den neuen Tipo City Sport mit einem Multijet-Turbodiesel, der mit einem Hubraum von 1,6 Litern 130 PS leistet, sowie ein Turbobenziner mit einem Liter Hubraum und 100 PS an. Elektrifizierte Antriebe sind nicht erhältlich. Los geht es ab 23.190 Euro für den 5-Türer mit Ottomotor.

