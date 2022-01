Im neuen Modelljahrgang gibt es den Crossover vom Start weg als umfangreich ausgestattete Sonderedition.

Mazda hat den 2022er Modelljahrgang des CX-30 präsentiert. Der aufgewertete Crossover kommt vom Start weg in der neuen Sonderedition Homura (Bild oben) auf den Markt. Homura bedeutet aus dem Japanischen übersetzt „Feuer“ oder „Flamme“. Das wird beim Sondermodell auch optisch zum Ausdruck gebracht.

Sondermodell

CX-30 Homura

Beim Außendesign ist der CX-30 Homura erkennbar an schwarz glänzenden 18-Zoll-Alufelgen, schwarzen Spiegelkappen, schwarzen Hochglanzelementen an der B- und C-Säule sowie getönten Scheiben. Im Innenraum greifen die dunkelgrauen Stoffsitze und rote Ziernähte das Designthema des Sondermodells auf. Zur erweiterten Serienausstattung des Homura gehören eine Zweizonen-Klimaautomatik, Einparksensoren vorne, eine Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangssystem, ein automatisch abblendender Innenspiegel, beheizbare Vordersitze, eine elektrische Heckklappe und ein Kofferraumorganizer.

Den CX-30 Homura bietet Mazda wahlweise mit 122 oder 150 PS, als 6-Gang-Schalter oder mit 6-Gang Automatikgetriebe an. Die Preise für die Sonderedition starten bei 29.590 Euro.

2022er Jahrgang

CX-30 Modelljahr 2022

Bei den Aufwertungen für das neue Modelljahr beschränken sich die Japaner auf Fahrkomfort und Konnektivität. Optisch bleibt beim CX-30 hingegen alles beim Alten. So kommen in Verbindung mit der neuesten Version der MyMazda App zusätzliche Funktionen mit an Bord. Außerdem erweitert der Farbton Platinum Quartz die Farbpalette. Im Innenraum des Fahrzeugs soll es dank optimierter Geräuschdämmung leiser sein. Am 8,8 Zoll großen Farbdisplay lassen sich dank neuer Split-Screen-Funktion Navigations- und Entertainmentfunktionen mim parallel anzeigen. In puncto Sicherheit soll die verbesserte Abstimmung des Fahrdynamiksystems G-Vectoring Control Plus für ein angenehmeres Fahrgefühl auch bei schwierigen Straßenverhältnissen sorgen.

Antriebe

CX-30 Modelljahr 2022

Bei den Antrieben hält Mazda am bisherigen Programm fest. So verfügen die drei Benziner auch weiterhin über ein Mild Hybrid System, das beim Bremsen entstehende Energie in einer 24-Volt-Batterie speichert und diese zur Unterstützung des Motors wieder ins System einspeist. Die 122- und 150-PS-Antriebe verfügen außerdem über eine Zylinderabschaltung, die beim Fahren mit konstantem Tempo zwei der vier Zylinder deaktiviert und so den Spritverbrauch auf 5,9 Litern pro 100 Kilometer senkt. Beim innovativen e-Skyactiv X-Motor („Diesotto“) mit 186 PS Leistung liegt der durchschnittliche Verbrauch bei 5,7 Litern. Den CX-30 gibt es mit manueller 6-Gang-Schaltung oder 6-Gang-Automatik sowie Front- oder Allradantrieb (i-Activ AWD).

Verfügbarkeit und Preis

CX-30 Modelljahr 2022

Der Verkaufsstart des neuen Modelljahrgangs erfolgt ab sofort. Die Preise starten bei 27.190 Euro.



