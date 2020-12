Mini bringt den Countryman Boardwalk

Neues Sondermodell des Kompakt-SUV will mit spezifischen Details punkten.

Mini greift mit einem neuen Sondermodell des Countryman an. Dieses hört auf die Bezeichnung „Boardwalk“, wird in einer limitierten Auflage produziert und kann in drei Modellvarianten geordert werden.

© BMW AG/Mini

Lackierung als Highlight

Erkennbar ist der Countryman Boardwalk auf den ersten Blick. Das Sondermodell verfügt nämlich über die exklusive Lackfarbe Laguna metallic. Dieser schimmernde Blauton war zuvor exklusiv für das ebenfalls in begrenzter Stückzahl erhältliche Mini Cabrio Sidewalk entwickelt worden. Bei den Fans der BMW -Tochter kam die Außenlackierung aber derart gut an, dass sie nun ein zweites Mal zum Einsatz kommt. Beim Countryman wird sie mit einer schwarzen Lackierung für das Dach und die Außenspiegelkappen kombiniert.

© BMW AG/Mini

Weitere Besonderheiten

Zu den weiteren Erkennungsmerkmalen zählt ein Streifenmuster mit dem Schriftzug „Boardwalk“ an den Side Scuttles (Einfassungen der Seitenblinker) und den Einstiegsleisten. Außerdem tragen die seitlichen Flanken des Dachs im Bereich der hinteren Seitenfenster und die Interieurleiste auf der Beifahrerseite jeweils ein Logo mit dem Namen des Editionsmodells. Wie bei allen Modellen der Marke gibt es auch hier zahlreiche Extras, mit denen sich die Optik weiter individualisieren lässt. Das kann die Preise jedoch stark in die Höhe treiben. Aber auch das ist für Mini-Kunden nicht neu.

© BMW AG/Mini

Antriebe

Mini bietet das Sondermodell in drei Varianten an. Im Cooper Countryman Boardwalk erzeugt ein Dreizylinder-Turbobenziner eine Höchstleistung von 136 PS. Ein Vierzylinder-Ottomotor mit 178 PS treibt die Modelle Cooper S Countryman Boardwalk (Frontantrieb) und Cooper S Countryman ALL4 Boardwalk (Allrad) an. Alternativ zum serienmäßigen 6-Gang Handschaltgetriebe steht für die beiden Frontttriebler ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur Auswahl. Das allradgetriebene Editionsmodell ist serienmäßig mit einer 8-Gang-Automatik ausgestattet.

