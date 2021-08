× Novitec macht den Ferrari 812 GTS noch schneller

Powerkur macht den Zweisitzer zu einem der schnellsten offenen Sportwagen der Welt.

Kurz nachdem Ferrari den 812 Competizione mit 830 PS vorgestellt hat, setzt Novitec noch einen drauf. Der deutsche Veredler macht seit einigen Jahren unter dem Label N-LARGO die stärksten Supersportwagen noch schneller. Neuestes Werk ist ein offener Zwölfzylinder-Bolide auf Basis des Ferrari 812 GTS, der weltweit auf nur 18 Stück limitiert ist.

© Novitec ×

840 PS und 345 km/h

Die von Novitec entwickelten Anbauteile machen den italienischen Zweisitzer 2,11 Meter breit. Die Aerodynamik wurde im Windkanal modifiziert. Das ist auch notwendig. Denn mit der neuen High Performance Auspuffanlage in Kombination mit 100-Zeller-Sportkatalysatoren steigt die Leistung auf 840 PS. Simultan wächst das maximale Drehmoment auf 751 Nm. Damit katapultiert sich der offene Bolide in nur 2,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit erhöht sich auf 345 km/h. Damit zählt dieser 812 GTS zu den schnellsten offenen Sportwagen der Welt.

© Novitec ×

Adäquates "Schuhwerk"

Unter den breiteren Kotflügeln an Vorder- und Hinterachse ist Platz für extra die Schmiedefelgen Novitec NF 10 NL in 21 und 22 Zoll Durchmesser an Vorder- und Hinterachse, die mit Hochleistungspneus bis zum Format 335/25 ZR 22 hinten bestückt werden. Weitere Option ist ein Sportfahrwerk mit Front-Lift.

© Novitec ×

Cockpit

Und da die solventen Kunden des Veredlers gerne auch ein spezielles Interieur haben, wird ihnen hier ebenfalls (fast) jeder Wunsch erfüllt. Laut Novitec kann das Cockpit ganz nach Kundenwunsch in jedem gewünschten Farbton in feinstem Leder und Alcantara neugestaltet werden.