Das limitierte Jubiläumsmodell zitiert das Original und ist ziemlich teuer.

Porsche feiert den 25. Geburtstag des Boxster mit einem Jubiläumsmodell und macht damit jetzt schon Lust auf den kommenden Sommer. Die weltweit auf 1.250 Exemplare limitierte Edition namens Boxster 25 Jahre basiert technisch auf dem GTS mit Sechszylinder-Boxermotor . Sie greift einige Designmerkmale jener Studie namens Boxster auf, die 1993 auf der Detroit Motor Show die Geschichte des offenen Zweisitzers einläutete. Die optisch kaum veränderte Serienversion ging 1996 an den Start und tritt heute, nach mehr als 357.000 produzierten Einheiten, in vierter Generation an.

© Porsche

Optische Highlights

Haupterkennungsmerkmal des Sondermodells ist die Farbe Neodyme: Dieses kupferartig schimmernde Braun setzte auch bei der Studie von 1993 einen Kontrast zur Grundfarbe GT-Silbermetallic. In der Jubiläumsedition kommt es an der Frontschürze, den seitlichen Lufteinlässen sowie bei den Schriftzügen und den zweifarbigen 20-Zoll-Leichtmetallrädern zum Einsatz. Porsche bietet den Boxster 25 Jahre neben GT-Silbermetallic auch in Tiefschwarzmetallic und Carraraweißmetallic an. Eine weitere Besonderheit ist der Tankdeckel mit „Porsche“-Schriftzug aus dem Exclusive Design-Programm. Er ist ebenso in Aluminium-Optik ausgeführt wie die Endrohre der Sportabgasanlage. Der Frontscheibenrahmen des Boxster 25 Jahre ist in Schwarz abgesetzt.

© Porsche

Innenraum

Auch im Innenraum und beim Verdeck versteht es Porsche, die Tradition hochleben zu lassen: Ganz im Sinne des historischen Originals kombiniert das Sondermodell eine bordeauxrote Leder-Innenausstattung mit einem roten Stoffverdeck. Letzteres trägt den geprägten Schriftzug „Boxster 25“. Alternativ ist beides auch in Schwarz erhältlich. Darüber hinaus gehören u.a. das Interieur-Paket "Aluminium", 14-fach elektrisch verstellbare Sportsitze, Einstiegsleisten mit „Boxster 25“-Schriftzug und das beheizbare GT-Multifunktions-Sportlederlenkrad zur erweiterten Serienausstattung.

Video zum Thema: Porsche Jubiläumsmodell „Boxster 25 Jahre“ Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Antrieb

Beim Antrieb lässt Porsche den Vierzylinder-Boxer (zum Glück) außen vor. Hinter den Sitzen verrichtet der 4,0 Liter große Sechszylinder-Boxer des 718 Boxster GTS 4.0, der in einer leistungsgesteigerten Variante auch im 718 Spyder zum Einsatz kommt, seinen Dienst. Das hoch drehende, 400 PS starke Triebwerk ist im Boxster 25 Jahre mit manuellem Sechsganggetriebe oder siebengängigem Doppelkupplungsgetriebe (PDK) erhältlich. Das Jubiläumsmodell erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 293 km/h und sprintet in Kombination mit dem PDK und dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Das Porsche Active Suspension Management-Sportfahrwerk (PASM) inklusive Tieferlegung um zehn Millimeter und das Porsche Torque Vectoring (PTV) mit mechanischer Hinterachs-Quersperre sind ebenfalls serienmäßig an Bord.

© Porsche

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Boxster 25 Jahre ist ab sofort bestellbar und rollt Ende März 2021 zu den Händlern. In Österreich beginnen die Preise bei stolzen 119.328 Euro. Da limitierte Sondermodelle bei Porsche noch nie zum Schnäppchenpreis erhältlichen waren und sie einen außerordentlich guten Werterhalt aufweisen, dürften die 1.250 Exemplare dennoch binnen kürzester Zeit ausverkauft sein.

Noch mehr Infos über Porsche finden Sie in unserem Marken-Channel.

.