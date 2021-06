Supersportwagen vom Teamchef des Mercedes AMG Petronas Formel 1 Teams bei Dorotheum-Auktion.

Bevor die Mercedes -Sporttochter AMG im Vorjahr den GT Black Series präsentiert hat, war der AMG GT R das heißeste Eisen im Stall des Herstellers. Der Black Series ist zwar noch schneller und stärker (720 PS), aber auch komplett auf die Rennstrecke abgestimmt. Für den Alltag ist somit der "nur" 585 PS Starke AMG GT R deutlich besser geeignet. Und genau ein solches Modell kommt nun im Dorotheum unter den Hammer. Das alleine wäre noch keine echte Besonderheit. Doch dieser AMG GT R hat einen ganz speziellen Vorbesitzer.

© Dorotheum ×

Aus der Sammlung von Toto Wolff

Der Supersportwagen stammt nämlich aus der Sammlung vom Teamchef des Mercedes AMG Petronas Formel 1 Teams, Toto Wolff. Bei der Zusammenstellung seines AMG GT R hat der Österreicher durchaus guten Geschmack bewiesen. Das schnelle Coupé wurde im April 2018 gebaut mit einer Lackierung in designo selenitgrau magno und einem Interieur in schwarzem Nappa Leder. Zugelassen wurde es im Juni 2018 auf eine seiner Firmen. Der Wagen trägt an der Mittelkonsole eine Silberplakette mit der Signatur von Toto Wolff und hat einen Kilometerstand von gerade einmal 2.500.

© Dorotheum ×

Performance und anvisierter Erlös

Die 585 PS und ein Drehmoment von 700 Nm reichen aus, um den AMG GT R in 3,6 Sekunden auf 100 km/h zu katapultieren. Als Höchstgeschwindigkeit werden 319 km/h angegeben. Der normale AMG GT hat seit dem Facelift im Vorjahr 530 PS.

Das Dorotheum rechnet mit einem Auktionspreis von 190.000 bis 250.000 Euro. Die Auktion, bei der noch weitere Fahrzeuge unter den Hammer kommen, geht am 3. Juli 2021 in Vösendorf über die Bühne.

Externer Link

Hier geht es zur Dorotheum-Auktion