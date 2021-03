Der Aventador LP700-4 gehörte einmal einem der besten Freunde von David Alaba und steht nun in Tirol zum Verkauf.

Auf willhaben wird einmal mehr ein Fahrzeug verkauft, das einen äußerst prominenten Vorbesitzer hatte. Konkret handelt es sich dabei um einen ehemaligen Lamborghini des französischen Fußballstars Franck Ribéry. Der Ex-Bayern-Kicker zählt auch zu den besten Freunden von David Alaba.

© Autosalon West (Screenshot willhaben.at)

Absoluter Hingucker

Beim Aventador LP700-4 sitzt ein 12 Zylinder Saugmotor mit atemberaubenden 700 PS im Heck. Ein echter Hingucker ist die matte Folierung in Kombination mit den gelben Bremssätteln. Damit ähnelt der Bolide dem Batmobil der beliebten Film- und Comicfigur Batman. Sogar „Bruce Wayne" diente ein solcher Lamborghini als Alltags-Gefährt. Passend zum Exterieur gibt es im Innenraum eine schwarz-gelbe Lederausstattung.

© Autosalon West (Screenshot willhaben.at)

315.000 Euro

Ein Schnäppchen ist der Aventador mit prominentem Vorbesitzer freilich nicht. Der Händler in Tirol (Autohaus West) hat den Supersportwagen um 315.000 Euro inseriert. Das 700 PS Geschoss mit dem Baujahr Juli 2011 hat rund 23.500 km auf dem Tacho und ist laut der willhaben-Anzeige (Link unten) in einem neuwertigen Zustand.

© Autosalon West (Screenshot willhaben.at)

Über Frank Ribéry

Als Europas Fußballer des Jahres im Jahr 2013 bestritt Ribéry mit der französischen Nationalmannschaft 81 Länderspiele und nahm an zwei Welt- als auch zwei Europameisterschaften teil. Den Höhepunkt seiner Karriere, mit sechs DFB-Pokalsiegen, neun Meistertiteln, Triumphen in UEFA Champions League sowie FIFA-Klubweltmeisterschaft, erlebte er vor allem als legendärer „Schmähbruder“ von David Alaba bei Bayern München. Aktuell ist der 37-jährige in Italien für Fiorentina im Einsatz.

Externer Link

Hier geht es zur Anzeige auf willhaben.at