Alle VW-Modelle künftig immer online

Im Umbruch der Autobranche hin zu E-Mobilität und Digitalisierung will Volkswagen Milliarden in die Vernetzung seiner Autos stecken und ein neues Carsharing-Angebot an den Start bringen. 3,5 Mrd. Euro sollten bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive fließen, kündigte der weltgrößte Autobauer am Donnerstag an.

"Auto ein Stück weit neu erfinden"

Mit digitalen Angeboten und Diensten sollten künftig hohe Umsätze erzielt werden. VW plant mit Blick auf das nötige Software-Know-how auch Kooperationen und Übernahmen. Autos würden "zunehmend zu digitalen "Devices" auf Rädern", sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Marken-Strategiechef Michael Jost erklärte: "Um diese Entwicklung zu meistern, müssen wir das Auto ein Stück weit neu erfinden." Software und die damit verbundenen Dienste würden in Zukunft stärker zur Differenzierung des Autos beitragen. Alle Modelle werden in Zukunft serienmäßig online sein. Konkret wird ab dem Jahr 2020 die gesamte Flotte vernetzt. Jedes Jahr sollen dann mehr als fünf Millionen neue VW-Modelle Teil des Internets der Dinge werden.

© Volkswagen

Software im Auto gewinnt an Bedeutung

Zu dieser „Neuerfindung“ gehört unter anderem eine überarbeitete, deutlich einfachere IT-Architektur im Auto, die ab 2020 in der Elektroauto-Familie I.D. Premiere feiern wird. Diese IT-Architektur verzichtet auf verteilte Steuergeräte mit herstellerspezifischer Software, von denen sich heute bis zu 70 im Fahrzeug finden. Stattdessen wird sie in wenigen Zentralrechnern mit einheitlicher Programmiersprache konzentriert. Die Software soll künftig aus einer Hand stammen: Der Kunde wird die Dienste auf Basis des neuen Betriebssystems „vw.OS“ erleben. Jost: „Mit dieser Trennung von Hard- und Software schaffen wir die Voraussetzung für kontinuierliche Updates und Upgrades.“ Außerdem erklimme man damit eine wichtige Stufe auf dem Weg zum autonomen Fahren. >>>Nachlesen: VW drückt bei Elektroautos aufs Tempo



Neues Ökosystem „Unsere Kunden werden Teil eines Ökosystems, das wir ´Volkswagen We´ nennen. Es ergänzt das Volkswagen-Erlebnis auf Rädern und holt die digitale Lebenswelt unserer Kunden ins Auto“, so Stackmann. Zudem wolle man durch offene Schnittstellen auch Dritte ermuntern, sich mit eigener Software an der stetigen Entwicklung zu beteiligen. Rückgrat des Ökosystems wird die konzernweite „One Digital Platform“ (ODP). Sie basiert im Wesentlichen auf Cloud-Technologie und verknüpft Fahrzeug, Kunde und Services. Über die ODP erfolgt die Anbindung an die neue IT-Architektur des Fahrzeugs mit eigenen Diensten von Volkswagen oder externen Partnern, die in das Ökosystem der Fahrzeuge integriert werden. >>>Nachlesen: VW baut seinen Uber-Gegner "Moia" aus





Elektrisches Carsharing