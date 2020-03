Ein Modell des Leichtbau-Sportlers ist streng limitiert, das zweite wechselt jährlich seine Farbe.

Alpine bringt zwei neue Versionen seiner Mittelmotor-Flunder A110 auf die Straßen. Zum einen die auf 400 Exemplare limitierte A110 "Légende GT" (Storybild), zum anderen die A110 "Color Edition 2020" auf Basis der leistungsgesteigerten A110S . Beide Varianten kommen noch heuer in den Handel. Preise haben die Franzosen aber noch nicht verraten.

Légende GT

© Alpine

Bei der neuen A110 Légende GT handelt es sich um den bisher edelsten Ableger des Leichtbausportlers. Die limitierte Sonderserie basiert auf der A110 Légende und bietet über deren serienmäßige Ausstattung hinaus einige weitere Komfortfeatures. Hierzu zählen u.a. 6-Wege-Sitze von Sabelt mit Polsterung in bernsteinfarbenem Leder, korrespondierende Türinnenverkleidungen sowie braune Ziernähte im Interieur. Details wie Karboneinsätze in Kupferoptik und ein Sportlenkrad mit Mittelmarkierung runden die aufgewertete Sonderedition ab. Neben dem Fahrzeug ist im Lieferumfang auch ein maßgeschneidertes Gepäckset in braunem Leder (selbe Farbe wie bei den Sitzen) enthalten.

© Alpine

Äußere Kennzeichen der A110 Légende GT sind „Alpine“ Embleme und diamantpolierte 18-Zoll-Räder in Goldoptik. Für die Karosserie stehen die Lackfarben Deep Black, Abyss Blue sowie erstmals bei dem Hersteller Mercury Silver (Fotos) zur Wahl. Motorisiert ist das Sondermodell mit der gleichen 252 PS starken Variante des 1,8-Liter-Turbobenziners, die auch die Serienvariante antreibt ( Testbericht ).

Color Edition 2020

© Alpine

Die neue Color Edition wird ihrem Namen vor allem bei der Außenfarbe gerecht. Hier gibt es nämlich erstmals exklusive Lackierungen, die künftig – ähnlich wie in der Modewelt - im Jahresturnus durch ein Nachfolgemodell in neuer Optik abgelöst wird. Hier hat die Renault -Tochter augenscheinlich die Modewelt als Inspirationsquelle herangezogen. Die A110 Color Edition 2020 erscheint in „Sunflower Yellow“ und wird bis Ende des Jahres im Handel sein. Danach nimmt Alpine die Karosseriefarbe wieder aus dem Programm.

© Alpine

Die vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren bei den Alpine-Käufern beliebte Lackfarbe kontrastiert bei der neuen A110 mit den in Schwarz gehaltenen Alpine Schriftzügen, Markenlogos, 18-Zoll-Leichtmetallrädern und Scheinwerfereinsätzen sowie den Bremssätteln in Anthrazit. Auch im Innenraum finden sich gelbe Elemente, etwa bei der Mittelmarkierung des Lenkrads und den Alpine Emblemen an den Sabelt Schalensitzen.

© Alpine

Die Grundlage für die Color Edition 2020 bildet die A110S mit 292 PS, 260 km/h Topspeed und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden.

