Ansturm auf die Vienna Autoshow 2020

Jetzt hat das Warten für heimische Autofans ein Ende. Am Donnerstag (16. Jänner) um 9:00 Uhr öffnete die Vienna Autoshow 2020 ihre Pforten auch für das öffentliche Publikum. Kurz vor dem Start bildeten sich bereits Schlangen. Das Interesse ist also enorm. Kein Wunder, schließlich sind bis Sonntag (19. Jänner) in der Messe Wien 330 Neuwagen von über 30 Automarken zu sehen. In diesem Jahr fehlen zwar einige große Hersteller (Volvo, Toyota, Nissan, Fiat, Jeep, Mazda, etc.) dennoch dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Highlights freuen. Unter den gezeigten Autos befinden sich zahlreiche Österreich-Premieren. Die E-Mobilty Area ist achtmal so groß wie im Vorjahr. Neben vielen Stromern gibt es auch jede Menge SUVs und einige Sportwagen zu sehen. Die Veranstalter rechnen einmal mehr mit einem Besucheransturm an allen vier Tagen.

Messerundgang mit allen Neuheiten

Wir haben uns, wie berichtet, bereits am Mittwoch (Pressetag) auf Österreichs größter Automesse umgesehen und alle Neuheiten in zwei Diashows zusammengefasst. Dabei zeigt sich, dass die VAS 2020 für alle heimischen Auto-Interessierten eigentlich ein Pflichttermin ist.

Der VW-Konzern die Halle D ganz alleine gesichert. Hier werden die Marken VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche und Moon präsentiert.

VW hat gleich zwei absolute Highlights am Start. Zum einen den neuen Golf 8 der außen keine...



VW hat gleich zwei absolute Highlights am Start. Zum einen den neuen Golf 8 der außen keine... © auto.oe24.at/set ....großen Überraschungen bietet - ein Golf muss eben wie ein Golf aussehen. Innen bleibt dafür... © auto.oe24.at/set ...kein Stein auf dem anderen. Manuelle Knöpfe gibt es fast keine mehr. Die Bedienung erfolgt via Touchscreen, Touch-Slider, Sprache oder Lenkrad. Zum anderen... © auto.oe24.at/set ...den ID.3. Das erste Elektroauto auf dem modularen Elektrobaukasten (MEB), auf dem bis 2025 über 70 Modelle starten, kommt im Juni in den Handel. Einstiegspreis: knapp unter 30.000 Euro. Die Reichweite... © auto.oe24.at/set ...hängt vom gewählten Batteriepack ab und beträgt 330, 440 oder 550 Kilometer. Innen geht es... © auto.oe24.at/set im ID.3 ähnlich digital zu wie im Golf 8. Der Stromer gilt im Konzern übrigens als legitimer Erbe des ewigen Bestsellers. In den nächsten Jahren werden der Golf und der ID.3 jedoch noch parallel angeboten. Mit... © auto.oe24.at/set ...der Studie ID Crozz zeigt VW sein zweites Elektroauto, das auf dem MEB basiert. Dieses kommt noch heuer als ID.4 in den Handel.... © auto.oe24.at/set ...und bietet auf der Grundfläche eines Tiguan mehr Platz als im Touareg. © auto.oe24.at/set Der überarbeitete e-Up! kommt nun über 260 km weit und kostet inklusive allen Förderungen unter 18.000 Euro. Zu den weiteren VW-Neuheiten zählen das.... © auto.oe24.at/set ...T-Roc Cabrio, das im Frühjahr in den Handel kommt (ab 30.590 Euro), sowie © auto.oe24.at/set ...der überarbeitete Passat. Diesen gibt es auch wieder als Plug-in-Hybrid GTE und als... © auto.oe24.at/set ...auf Offroad getrimmte Alltrack-Version. © auto.oe24.at/set Bei diesem T-Roc R mit Luftfederung handelt es sich um ein Einzelstück, das eigens für Automessen entwickelt wurde. Der überarbeitete... © auto.oe24.at/set .."Bulli" T6.1 ist nun auch stets.... © auto.oe24.at/set ...online und natürlich auch wieder in der beliebten... © auto.oe24.at/set ...Camping-Version "California" erhältlich. © auto.oe24.at/set Dieser vollausgestattete Amarok Aventura mit 258 PS V6 Diesel und Mattlackierung kostet 68.760 Euro. © auto.oe24.at/set Audi feiert die Österreich-Premiere des e-tron Sporback. Die sportliche Variante des e-tron startet im März und ist in zwei Versionen erhältlich. Das 408 PS starke Top-Modell mit großer Batterie bietet eine Reichweite von 430 Kilometern. Der... © auto.oe24.at/set ...e-tron GT teilt sich die Plattform mit dem Elektro-Porsche Taycan und geht im kommenden Jahr in Serie. Die... © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybrid-Varianten des überarbeiteten Q7 und des © auto.oe24.at/set ...Q5 können hingegen bereits bestellt werden. Gleiches gilt für das... © auto.oe24.at/set ...600 PS starke RS-Trio. Dieses besteht aus dem RS6 Avant (ab rund 148.500 Euro, Dienstwagen von Marcel Hirscher),... © auto.oe24.at/set ...dem RS Q8 und dem... © auto.oe24.at/set ...RS 7 Sportback. Neben dem starken V8 verfügen die drei Sportler auch über... © auto.oe24.at/set ...eine imposante Abgasanlage. Etwas schwächer dennoch schneller ist... © auto.oe24.at/set ...der neue R8 V10 mit Heckantrieb, der es auf 540 PS bringt. Der neue... © auto.oe24.at/set ...S8 kommt ebenfalls auf über 500 PS. Dagegen wirkt der neue... © auto.oe24.at/set ...A1 Citycarver, den es mit maximal 150 PS gibt, fast schon etwas schmächtig. © auto.oe24.at/set Bei Seat wird die Elektromobilität ebenfalls groß geschrieben. Die Studie el-born teilt sich die Plattform mit dem ID.3 und kommt Ende des Jahres als Serienmodell in den Handel. Der... © auto.oe24.at/set ...elektrische Minimó soll hingegen das Problem der überfüllten Innenstädte lösen. © auto.oe24.at/set Den Arona gibt es seit kurzem auch mit einem sparsamen TGI-Erdgasantrieb (90 PS) und der große... © auto.oe24.at/set ...Tarraco kommt heuer noch als Plug-in-Hybridmodell in den Handel. Seats.... © auto.oe24.at/set ...Sportmarke Cupra bringt ebenfalls ein Elektromodell. Während der ID.3 und der el-born "nur" 204 PS leisten und Heckantrieb bieten, bringt es der allradgetriebene Cupra Tavascan dank zweitem E-Motor auf 306 PS. Die... © auto.oe24.at/set ...Studie soll im kommenden Jahr in Serie gehen. Die... © auto.oe24.at/set ...limitierte Variante des Cupra Ateca (300 PS Benziner) ist bereits im Handel. © auto.oe24.at/set Bei Skoda dreht sich alles um den brandneuen Octavia, der im März/April in den Handel kommt. Die vierte... © auto.oe24.at/set ...Generation des Bestsellers ist wieder als Limousine und... © auto.oe24.at/set ...Kombi (heißt bei Skoda Combi) erhältlich und teilt sich die Plattform mit dem Golf 8. Innen.... © auto.oe24.at/set ...gibt es große Displays und eine durchgehende Internet-Verbindung. © auto.oe24.at/set Den facegelifteten Superb gibt es erstmals auch als rustikale Scout-Version (nur Combi) sowie... © auto.oe24.at/set ...als Plug-in-Hybridmodell. Während der Superb iV den 218 PS (Systemleistung) starken Antriebsstrang des Passat GTE nutzt, teilt sich.... © auto.oe24.at/set ...der elektrische Citigo-e iV die Technik mit dem e-Up!. Skodas erstes Modell,... © auto.oe24.at/set ...das auf dem MEB basiert, wird ein Elektro-Crossover. Die Studie Vizion IV gibt einen Ausblick auf das Design. © auto.oe24.at/set Vom erfolgreich gestarteten Mini-SUV Kamiq und dessen flacheren.... © auto.oe24.at/set ...Technikbruder Scala gibt es nun auch eine sportliche Monte Carlo Version. © auto.oe24.at/set Auch Porsche hat nun ein Elektroauto im Programm. Den Taycan gibt es in drei Varianten. In Wien ist das Top-Modell Taycan Turbo S zu sehen. Dieses leistet.... © auto.oe24.at/set ...761 PS, bietet eine Reichweite von über 400 km, sprintet in unter drei Sekunden auf Tempo 100 und kostet mindestens 189.702 Euro. Das 530 PS starke Einstiegsmodell Taycan 4S ist ab 109.234 Euro zu haben. © auto.oe24.at/set Der 911 ist immer ein Publikumsmagnet. Das neue Carrera 4S Cabrio leistet 450 PS. Beim neuen... © auto.oe24.at/set ...Cayenne Coupé markiert die 680 PS starke Plug-in-Hybridversion das Top-Modell der Baureihe. © auto.oe24.at/set Was viele nicht wissen, VW hat auch eine eigene Elektromarke namens Moon. In Salzburg gibt es seit Ende 2019 sogar ein riesiges Zentrum (Mooncity). Hier können sich die Verbraucher über.... © auto.oe24.at/set ...alle Themenbereiche zur Elektromobilität informieren. Zudem bietet Moon auch Ladestationen und Wallboxen an. Auf der Vienna Autoshow gibt es zudem einen coolen Rennsimulator. 1 / 51 Messerundgang: Vienna Autoshow 2020 (Halle D)

In der zweiten Diashow sehen sie die E-Mobility-Area und alle anderen Marken (Opel, BMW, Mercedes, Ford, Renault, Aston Martin, Peugeot, etc.), die in der Halle C vertreten sind.

Diashow Messerundgang: Vienna Autoshow 2020 (Halle C) © auto.oe24.at/set >DIASHOW VERLÄUFT NACH LINKS< -



Dem steigenden Interesse an der Elektromobilität trägt die Vienna Autoshow in der Halle C Rechnung. Hier wurde die Fläche der E-Mobility Area deutlich vergrößert. Die Besucher... © auto.oe24.at/set ...werden hier über das Thema umfangreich informiert. Darüber hinaus gibt es alle möglichen Lademöglichkeiten und zahlreiche... © auto.oe24.at/set ...aktuelle Elektroautos zu begutachten. © auto.oe24.at/set Die drei vertretenen PSA-Marken (Peugeot, Opel und DS) passen da gut ins Bild. Peugeot zeigt die... © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybrid-Varianten von 508 und... © auto.oe24.at/set ...3008. Zudem gibt es die... © auto.oe24.at/set ..Elektroversionen des neuen 208 (e-208), dessen... © auto.oe24.at/set ...Innenraum an höhere Klassen erinnert, und des neuen... © auto.oe24.at/set ...2008 (e-2008) zu sehen. Beide leisten 136 PS und bieten eine Reichweite von 320 bis 340 km. Hingucker ist... © auto.oe24.at/set ...jedoch die bildhübsche E-Studie e-Legend, die bereits.... © auto.oe24.at/set ...auf mehreren Messen für Furore sorgte. Der neue.... © auto.oe24.at/set ...Opel Corsa teilt sich die Plattform mit dem 208. Deshalb gibt es auch hier... © auto.oe24.at/set ....eine reine Elektrovariante. Der Corsa-e kostet mindestens 29.999 Euro. Beim... © auto.oe24.at/set ...Grandland X Hybrid 4 handelt es sich um einen Plug-in-Hybrid, dessen E-Motor die Hinterachse antreibt. © auto.oe24.at/set Der Zafira Life ist ein Konkurrent für den VW Bulli. © auto.oe24.at/set PSAs Nobelmarke DS zeigt ebenfalls ein Plug-in-Hybrid-SUV (DS 7 Crossback e-tense) und ein Elektro-City-SUV (DS 3 Crossback e-Tense). © auto.oe24.at/set Mini hat den 224 PS starken Antriebsstrang des Plug-in-Hybridmodells Cooper SE Countryman All4 überarbeitet. Der erste reine... © auto.oe24.at/set ...Elektro-Mini, der 136 PS starke Cooper SE, startet.... © auto.oe24.at/set ..im März und kostet knapp 33.000 Euro. Ein anderes Kaliber ist da... © auto.oe24.at/set ...der John Cooper Works GP, der 306 PS leistet und keine Rückbank hat. Der selbe Vierzylindermotor.... © auto.oe24.at/set ...kommt auch im BMW M135 xDrive zum Einsatz. Die neue Frontantriebsplattform bildet auch... © auto.oe24.at/set ...für das brandneue 2er Gran Coupé die Basis. Damit hat.... © auto.oe24.at/set ...BMW endlich einen Gegner für den Mercedes CLA. © auto.oe24.at/set Einige Klassen darüber angesiedelt ist das neue 8er Gran Coupé. Beim... © auto.oe24.at/set ...neuen M8 Competition handelt es sich hingegen um einen potenten Gran Turismo. Dessen 625 PS starker... © auto.oe24.at/set ...V8 kommt auch im neuen X6 M Competition zum Einsatz. Deutlich Greta-freundlicher zeigen sich da die... © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybird-SUVs X3 30e xDrive und... © auto.oe24.at/set ...X1 25e xDrive. Letzterer feiert in Wien... © auto.oe24.at/set ...sogar seine Weltpremiere. Darüber hinaus sind am BMW-Stand u.a.... © auto.oe24.at/set der i8 und der i3 sowie... © auto.oe24.at/set ...der in Graz gebaute Z4 und das neue Top-Modell.... © auto.oe24.at/set ...der 3er Touring-Reihe zu sehen. Der M340i xDrive bringt es auf 374 PS. © auto.oe24.at/set Der Renault Captur ist das erfolgreichste Mini-SUV Europas. Im Jänner kommt die deutlich größere zweite Generation in den Handel. Diese... © auto.oe24.at/set ...hat auch im Innenraum ordentlich zugelegt. Renaults Sporttochter... © auto.oe24.at/set ...Alpine zeigt ihr neues Top-Modell A110S (292 statt 252 PS). © auto.oe24.at/set Der Elektropionier ZOE wurde stark überarbeitet und bietet nun mehr Leistung (bis zu 136 PS) sowie eine Reichweite von 395 km. © auto.oe24.at/set Ford trumpft gleich mit drei neuen SUVs auf. Völlig neu ist der City-Crossover Puma, der gegen... © auto.oe24.at/set ...Captur, 2008, T-Cross, Arona und Co antritt. Die... © auto.oe24.at/set ...neue Generation des erfolgreichen Kuga ist in drei unterschiedlichen... © auto.oe24.at/set ...Hybridversionen erhältlich. Darüber hinaus bringt... © auto.oe24.at/set ...Ford den über fünf Meter langen Explorer zurück nach Europa. Hierzlande wird das große... © auto.oe24.at/set ...SUV nur als Plug-in-Hybridversion angeboten. Zu den weiteren.... © auto.oe24.at/set ....Besuchermagneten zählen der Ranger Raptor.... © auto.oe24.at/set ...der Focus ST und das... © auto.oe24.at/set ...Ponycar Mustang. © auto.oe24.at/set Hyundai zeigt erstmals den neuen i10 in Österreich. Der... © auto.oe24.at/set ...nur rund 3,60 m kurze Cityflitzer beweist, dass... © auto.oe24.at/set ...ein moderner Innenraum nichts mit der Außenlänge zu tun hat. © auto.oe24.at/set Die sportliche N-Line des Verkaufsschlagers Tucson ist ebenfalls neu. Gleiches gilt für.... © auto.oe24.at/set ...den streng limitierten i30 N Concept C, der 275 PS leistet und fast 53.000 Euro kostet. Bei den alternativen.... © auto.oe24.at/set ...Antrieben stehen das Brennstoffzellenauto Nexo,.... © auto.oe24.at/set ...die Vollhybridversion des Kona und die.... © auto.oe24.at/set ...überarbeitete Ioniq-Reihe (Hybrid, Plug-in und Elektro) im Fokus. © auto.oe24.at/set Mitsubishi hat mit dem überarbeiteten Space Star ebenfalls eine Österreich-Premiere am Start. Die noch.... © auto.oe24.at/set ...taufrische Facelift-Version des L200 können künftig auch Besucher des Offroad-Centers am Red Bull Ring in Spielberg unter die Lupe nehmen. © auto.oe24.at/set Honda verzückt mit seinem ersten Elektroauto, dem unter vier Meter kurzen "e". Neben den virtuellen Außenspiegeln... © auto.oe24.at/set ...zählt auch das über die gesamte Breite reichende Display-Cockpit zur Serienausstattung. Dafür muss man für.... © auto.oe24.at/set ...den Stromer, der rund 200 km Reichweite bietet, aber auch fast 35.000 Euro auf den Tisch legen. Günstiger ist... © auto.oe24.at/set ...da die Faceliftversion des Civic zu haben. © auto.oe24.at/set Mercedes hat mit dem neuen GLB sein bisher größtes Modell auf der Kompaktarchitektur am Start. Der neue Gegner für VW Tiguan Allspace & Co. bietet.... © auto.oe24.at/set ...auf Wunsch bis zu sieben Sitze und leistet zwischen 116 und 306 PS. © auto.oe24.at/set Das Elektro-SUV EQC ist in Wien in der Edition "1886" ausgestellt. Die beiden... © auto.oe24.at/set ...Motoren leisten 408 PS. Die Praxisreichweite liegt bei rund 350 km. Preislich geht.... © auto.oe24.at/set ...es ab rund 75.000 Euro los. Bei der... © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybridversion der E-Klasse setzt Mercedes auf die ungewöhnliche Kombination aus Dieselmotor plus E-Antrieb. © auto.oe24.at/set Die Sporttochter AMG lässt es in Wien krachen. Beim AMG A 45 S und dessen... © auto.oe24.at/set ...CLA Shooting Brake-Ableger handelt es sich um die stärksten Serienkompakten der Welt. Bei 421 PS... © auto.oe24.at/set ...ist natürlich auch ein sportlicher Innenraum ein Muss. Der... © auto.oe24.at/set AMG GT 4-Türer leistet in seiner stärksten Ausbaustufe brachiale 639 PS. Die in Graz... © auto.oe24.at/set ...gebaute AMG-Version der G-Klasse bringt es auf 575 PS. © auto.oe24.at/set Ähnlich stark ist das erste SUV von Aston Martin. Der (von AMG gelieferte) V8... © auto.oe24.at/set ...bringt es im noblen Briten namens DBX auf 550 PS. © auto.oe24.at/set Gemächlicher gehen es da die e-Boxer-Versionen von Subaru XV und... © auto.oe24.at/set ...Forester an. Die Hybrid-Varianten leisten 150 PS. Allrad ist natürlich obligat. © auto.oe24.at/set SsangYong zeigt in Wien die Österreich-Premiere des überarbeiteten Tivoli. Und auch.... © auto.oe24.at/set ...die neue Generation des Korando ist noch taufrisch. © auto.oe24.at/set Smart bietet nur mehr Elektroautos an. Der überarbeitete forfour (Bild), fortwo und... © auto.oe24.at/set ...das fortwo Cabrio leisten 82 PS und bieten eine City-taugliche Reichweite von 160 km. © auto.oe24.at/set Frey importiert das neue MG-SUV des chinesischen Herstellers SAIC. In Österreich gibt es den 143 PS starken Elektrocrossover für etwas unter 32.000 Euro. © auto.oe24.at/set Mit JAC ist noch ein weiteres Elektro-SUV aus China auf der VAS 2020 vertreten. © auto.oe24.at/set Im Außenbereich (zwischen den beiden Hallen) wartet wieder die SUV-Experience Area des ÖAMTC. Hier... © FABER PHOTOGRAPHY www.fabshoot.me ....kann man mit zahlreichen "Geländegängern" diverser Marken über eine Rampe fahren. © auto.oe24.at/set Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf aktuelle... © auto.oe24.at/set ....Formel-1-Autos und weitere... © auto.oe24.at/set ...Rennmobile bzw. getunte... © auto.oe24.at/set ...Boliden freuen. Für heimische Autofans ist die Vienna Autoshow 2020 also ein absolutes Muss. 1 / 86

Sonderbereiche mit neuem Highlight

Zu den beiden im Vorjahr eingeführten Sonderbereichen gesellt sich 2020 ein weiteres Highlight hinzu. In der vergrößerten E-Mobility Area erfahren Besucher alles rund um Elektromobilität. Was 4x4-Fahrzeuge können und wie man deren Geländegängigkeit richtig zügelt, wird im Bereich für SUV Experience demonstriert. Zudem kommen auch Speed-Junkies auf ihre Kosten: Der #unraceable Fahrsimulator mit Virtual Reality Cockpit und Motion-Sitz simuliert Beschleunigungskräfte bis zu 2 g. Die VR-Brille reagiert in Sekundenbruchteilen auf die Kopfbewegung des Fahrers. Hier dürfte echtes Rennsport-Feeling aufkommen.

Ein Ticket für zwei Messen

Auch im Jänner 2020 werden wieder rund 150.000 Besucher zur Vienna Autoshow in der Messe Wien erwartet. Kein Wunder, schließlich findet neben der zugkräftigen VAS in den direkt benachbarten Messehallen einmal mehr zeitgleich die Ferien-Messe Wien statt. Alle Angebote können dabei wieder mit einem gemeinsamen Ticket besucht werden.

Hallenplan der VAS 2020

Die Automesse findet in den Hallen C und D statt, der 4x4-Fahrparcour ist dazwischen (im Freien) eingebettet. Die Halle D hat sich dieses Mal der VW-Konzern mit seinen zahlreichen Marken gesichert.

Eintrittspreise

Online-Tickets gibt es auf www.viennaautoshow.at/ticket.