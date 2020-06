Der spezielle Look ist für Coupé, Cabrio und Gran Coupé verfügbar.

BMW greift mit einer speziellen Edition der 8er -Reihe an. Diese wurde von der „Individual“-Abteilung des Münchner Autobauers entwickelt und steht für alle drei Karosserievarianten (Coupé, Cabrio und Gran Coupé ) zur Verfügung. Erkennungsmerkmale der Edition Golden Thunder sind spezifische Designmerkmale außen und innen, die für eine gehörige Portion Extravaganz sorgen.

© BMW Group

Design

Das M Sportpaket gehört beim 8er Edtion Golden Thunder stets zur Serienausstattung. Haupterkennungsmerkmale sind jedoch die Karosserielackierung in Saphirschwarz metallic oder Frozen Black metallic sowie diverse Farbakzente in Gold. So sollen Sportlichkeit und Luxusanspruch unter einen Hut gebracht werden. Ergänzt wird die dunkle Optik mit der Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen und mit schwarzen Bremssätteln für die Sportbremsanlage. Den auffälligen Kontrast dazu bilden goldene Akzentlinien, die von der Frontschürze über die Seitenschweller bis in die Heckschürze reichen. In Gold gehalten sind außerdem die Außenspiegelkappen, der Heckspoiler (nur beim 8er Coupé) sowie die 20 Zoll großen Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign.

© BMW Group

Innenraum

Im Interieur setzt sich der extravagante Look fort. Dafür sorgen neben der erweiterten Lederausstattung Merino in Schwarz mit dem auf den vorderen Kopfstützen eingestickten Schriftzug „Edition Golden Thunder“ und dem Dachhimmel in Alcantara Anthrazit (nicht für das Cabrio) vor allem die Interieurleisten in der Ausführung Aluminium Mesheffect Gold. Auf der Mittelkonsole werden die fein strukturierten und schimmernden Oberflächen um ein Editionsemblem ergänzt. Darüber hinaus umfasst die Ausstattung der Editionsmodelle die Glasapplikationen CraftedClarity für diverse Bedienelemente (Automatikhebel, iDrive-Schalter, Startknopf, etc.) sowie das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

© BMW Group

Verfügbarkeit

Die Editionsfahrzeuge werden von September 2020 an im BMW Werk Dingolfing produziert. Die Edition Golden Thunder ist für alle Modellvarianten (ausgenommen M8 ) des Coupés, Cabrios und Gran Coupés erhältlich – vom 840i über den 840d xDrive bis zum M850i xDrive. Preise für die extravaganten 8er-Modelle wurden noch nicht verraten.

