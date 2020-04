Münchner kooperieren bei der Brennstoffzellen-Technologie mit Toyota.

Im Gegensatz zu manch anderem Hersteller setzt BMW auch in Zukunft auf ein breites Spektrum an unterschiedlichen (alternativen) Antrieben. Deshalb hat bei den Münchnern auch die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie eine Zukunft. Auf der IAA 2019 feierte die Studie i Hydrogen Next auf Basis des aktuellen X5 ihre Weltpremiere. Nun hat BMW neue Details über das Fahrzeug verraten.

Technik

„Beim Antriebsystem des i Hydrogen Next erzeugt das Brennstoffzellensystem bis zu 125 kW (170 PS) elektrische Energie, die aus der chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff aus der Luft gewonnen wird“, so Jürgen Guldner, Leiter BMW Group Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie und -Fahrzeugprojekte. Der elektrische Wandler, der sich unterhalb der Brennstoffzelle befindet, passt deren Spannungsniveau an die des elektrischen Antriebs sowie der Leistungspuffer-Batterie an. Diese wird von der Bremsenergie sowie der Energie der Brennstoffzelle gespeist. Im Fahrzeug selbst sind zwei 700-bar-Tanks untergebracht, die zusammen sechs Kilogramm Wasserstoff fassen. Guldner: „Dies garantiert große Reichweiten bei allen Wetterbedingungen. Der Tankvorgang nimmt nur drei bis vier Minuten in Anspruch“.

Voll im Wasserstoff-X5 integriert ist auch der E-Antrieb der fünften Generation, wie er erstmalig im i4 und iX3 zum Einsatz kommen wird. Die Leistungspuffer-Batterie, die oberhalb der E-Maschine positioniert ist, kann beispielsweise beim Überholen oder Beschleunigen für zusätzlichen Punch sorgen. Die Systemleistung beträgt insgesamt 275 kW (374 PS). Wie alle Brennstoffzellen-Autos stößt auch das BMW-SUV nur Wasserdampf aus.

Zeitplan

Bei dieser Technologie kooperiert BMW bereits seit dem Jahr 2013 mit Toyota. Doch anders als bei GR Supra und Z4 , bei denen Antrieb, Getriebe und Infotainment von BMW stammen, haben hier die Japaner mehr Erfahrung. Toyota bringt heuer bereits die zweite Generation des Mirai in den Handel. Mit dem nun vorgestellten wasserstoff-brennstoffzellen-elektrischen Antrieb ausgestattet wird BMW 2022 eine Kleinserie vorstellen, basierend auf dem aktuellen X5. Frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts und abhängig von Marktanforderungen und Rahmenbedingungen wird dann ein Serienmodell für Firmen- und Privatkunden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie an den Start gehen.

