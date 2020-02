Das kosten Fiat 500 Hybrid und Panda Hybrid

Anfang des Jahres hat Fiat den baldigen Start des neuen 500 Hybrid und Panda Hybrid angekündigt. Einige Informationen blieben die Italiener dabei noch schuldig. Doch nun wurden auch noch die genauen Verbrauchswerte, Preise und Starttermine nachgereicht. Heimische Käufer sollen laut den Italienern gleich doppelt profitieren. Zum einen ersparen sie sich aufgrund des geringen Verbrauchs die Normverbrauchsabgabe (NoVA). Zum anderen verspricht Fiat eine Treibstoffkostenersparnis von 20 bis 30 Prozent.Zur Einführung gibt es die beiden Kleinwagen in einer speziellen „Launch Edition".

Verfügbarkeit und Preise

Der elektrifizierte Cinquecento ist ab sofort erhältlich. Bei der geschlossenen Variante reicht die Preisspanne von 15.390 bis 18.790 Euro. Für das Fiat 500 Cabrio Hybrid werden zwischen 18.290 Euro und 21.690 Euro fällig. Der Panda Hybrid steht in Kürze bei den heimischen Händlern. Für ihn werden mindestens 15.390 Euro fällig, das Top-Modell ist ab 17.590 Euro zu haben.

Antrieb

Die Elektrifizierung beschränkt sich bei den Cityflitzern auf ein Mildhybrid-System. Die Antriebstechnik von Cinquecento und Panda ist dabei identisch. Als Verbrenner kommt der bekannte 1,0 Liter Dreizylinder-Benziner mit 70 PS zum Einsatz. Er ist kombiniert mit einem Riemen-Starter-Generator (RSG), der im 12-Volt-Bordnetz arbeitet, und einer 11 Ah Lithium-Ionen-Batterie. Der RSG treibt auch die anderen Nebenaggregate an. Das System rekuperiert beim Bremsen und im Schubbetrieb. Diese wird in der Zusatz-Batterie gespeichert.

RSG mit Doppelfunktion

Im Gegenzug unterstützt der RSG den Motor zum Beispiel beim Anfahren mit einer Leistung von bis zu 3,6 kW und übernimmt in der Start&Stopp-Automatik die Funktion des Startermotors. Der Motor wird dabei bereits bei einer Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h abgeschaltet. Die Kraftübertragung auf die Vorderräder erfolgt über ein Sechsgang-Handschaltgetriebe mit lang übersetztem sechstem Gang.Die Verbrauchswerte im WLTP-Messzyklus liegen bei 5,3 Liter auf 100 km (500 Hybrid) und bei 5,6 Liter pro 100 km (Panda Hybrid).

Launch Edition

Die elektrifizierten Fiat 500 und Panda Modelle sind am Schriftzug „Hybrid" am Heck erkennbar. Die Sondermodelle der „Launch Edition" verfügen darüber hinaus über spezielle „H“-Logos an der B-Säule. Beide Modelle sind in der exklusiven Karosseriefarbe „Tau Grün" lackiert. Auch die Sitzbezüge der„Launch Edition" passen zum Nachhaltigkeitsanspruch der Fahrzeuge. Sie sind nämlich aus recyceltem Kunststoff hergestellt und enthalten 10 Prozent Kunststoff, der aus dem Meer eingesammelt wurde, und 90 Prozent Recycling-Material aus Quellen an Land.

