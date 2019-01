Der Mini kommt als 60-Jahre-Edition

2019 ist für Mini ein ganz besonderes Jahr. Zum einen präsentiert die britische BMW-Tochter heuer ihr erstes reines Serien-Elektroauto, zum anderen steht ein großes Jubiläum an. Denn im Jahr 1959, also vor exakt 60 Jahren, erblickte der erste klassische Mini das Licht der Welt. Dieser runde Geburtstag wird nun mit einem Sondermodell gebührend gefeiert.

© Mini / BMW Group

Designmodell zum Jubiläum

Die Jubiläumsausgabe hört auf den Namen Mini 60 Years Edition und verfügt über einige Merkmale des legendären Urahns. Zu den Highlights zählen die Karosseriefarbe British Racing Green, eine Kontrastlackierung für das Dach und die Außenspiegelkappen, Motorhaubenstreifen in einem spezifischen Jubiläumsdesign und 17 Zoll große Leichtmetallräder in einer Spezialausführung. Wichtige Infos für alle Interessenten, die sich mit dem grünen Farbton nicht anfreunden können: Auf Anfrage ist die Karosserie auch in den Farben Melting Silver, Midnight Black und Lapisluxury Blue als Alternative lieferbar.

© Mini / BMW Group

Ausstattung

Weiters verfügt das Sondermodell über ein Jubiläumslogo "60“, das auf den Side Scuttles, den Rennstreifen und den Einstiegsleisten, auf den vorderen Kopfstützen, dem Lenkrad und den Interieurleisten sowie in der LED-Logoprojektion auf der Fahrerseite zu sehen ist. Zur Serienausstattung gehören außerdem ein Sport-Lederlenkrad sowie Sportsitze in der Lederausführung Mini Yours Leder Lounge 60 Years und der exklusiven Farbe Dark Maroon.

© Mini

Verfügbarkeit

Die Mini 60 Years Edition feiert im Rahmen der Brüssel Autoshow 2019 (19. bis zum 27. Jänner) ihre Weltpremiere und wird von März 2019 an als 3-Türer und als 5-Türer in jeweils vier bekannten Motorvarianten angeboten: als Diesel mit 116 (Cooper D) oder 170 PS (Cooper SD) sowie als Benziner mit 136 (Cooper) oder 192 PS (Cooper S). Preise stehen noch nicht fest.

