Discovery Sport jetzt als Austria Edition

Während der Range Rover Evoque II, der im April in den Handel kommt, auf einer völlig neu entwickelten Plattform steht, muss sich sein bisheriger Technik-Zwilling aus dem Hause Land Rover noch ein Weilchen mit der etwas älteren Basis zufrieden geben. Trotzdem ist der Discovery Sport nach wie vor ein modernes Kompakt-SUV mit vielen Qualitäten. Nun könnten die Verkaufszahlen des Einstiegsmodells in Österreich noch einmal ordentlich anziehen. Land Rover greift nämlich mit einer speziellen Österreich-Variante an.

Vollausstattung

Das neue Sondermodell Discovery Sport Austrian Edition will vor allem mit einer umfangreichen Ausstattung punkten. Zur üppigen Serienmitgift zählen unter anderem Navigationssystem, beheizbare Vordersitze, Einparkhilfe vorne und hinten, Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer, Licht- und Regensensor, beheizbare Frontscheibe, 190 Watt Audiosystem mit 10 Lautsprechern, Multifunktions-Lederlenkrad, 2-Zonen-Klimaautomatik, zwei USB-Anschlüsse mit Ladefunktion, Xenon-Scheinwerfer mit LED-Signatur sowie Geschwindigkeitsregler.

Mit einem witzigen Video wird derzeit die Werbetrommel für die Österreich-Edition fleißig gedreht:

Eklatanter Preisvorteil

Land Rover bietet den Discovery Sport Austrian Edition ab 36.000 Euro an. Laut Hersteller beläuft sich der Preisvorteil auf bis zu 6.800 Euro. Das Angebot gilt bis 31. März 2019 – bis zu diesem Datum muss das SUV ausgeliefert und angemeldet sein. Als Antrieb steht nur der 150 PS starke 2,0 Liter Turbodiesel zur Wahl. Dieser ist dafür in drei Varianten erhältlich: als eD4 2WD (Frontantrieb & Schaltgetriebe), als TD4 4WD (Allradantrieb & Schaltgetriebe) und als TD4 4WD Aut (Allradantrieb & Automatik).

