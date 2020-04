Drogenlenker (33) schrottet 800.000-Euro-Porsche

Nach dem Crash wollte der Fahrer mit dem schwer beschädigten Supersportwagen fliehen.

Vom Carrera GT hat Porsche nicht einmal 1.300 Stück gefertigt. Als der 612 PS starke Supersportwagen im Jahr 2003 in den Handel kam, kostete er in Österreich über 500.000 Euro. Einigen Superreichen war der Carrera GT dennoch nicht exklusiv genug. Für einige von ihnen hat sich der Edel-Tuner Gemballa etwas einfallen lassen. Auf Basis des Porsche entstanden 25 Stück vom 670 PS starken Gemballa Mirage GT. Nun wurde eines dieser exklusiven und rund 800.000 Euro teuren Fahrzeuge geschrottet.

Crash auf der 11th Avenue

Der Unfall ereignete sich mitten in New York und war äußerst spektakulär. Der 33-jährige Besitzer namens Benjamin Chen setzte sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer der flachen Flunder. Wie ein Video einer Überwachungskamera zeigt, raste der Mann mit dem Mirage GT – die Nummer 23 von den 25 Stück - über die 11th Avenue. Plötzlich verlor er die Kontrolle und krachte in einen geparkten Firmenbus.

Fluchtversuch

Obwohl an dem getunten Porsche erheblicher Sachschaden entstand, machte sich Chen aus dem Staub. Wie ein weiteres Video zeigt, raste er auf der Flucht über eine rote Ampel und verlor unter anderem die Fronthaube. Laut dem New York Police Department endete die Wahnsinnsfahrt an einer Kreuzung. Zuvor soll der Drogenlenker noch einige andere Autos beschädigt haben.

Totalschaden

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auf Benjamin Chen warten nun aber saftige Strafen. Er wurde gleich in mehreren Punkten angeklagt. Der Mirage GT wurde von der Polizei beschlagnahmt. Aufgrund der immensen Beschädigungen dürfte es sich um einen Totalschaden handeln.

