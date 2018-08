Seit wenigen Wochen ist der neue Ceed im Handel erhältlich. Schon bei der Premiere des Fünftürers und des Sportswagon (Kombi) hat Kia angekündigt, dass der Dreitürer keinen Nachfolger bekommt, aber in diesem Jahr dennoch eine dritte Modellvariante des kompakten Bestsellers präsentiert wird. Zu dieser gibt es nun erstmals offizielle Informationen.

ProCeed wird ein Shooting Brake

Wie vermutet, handelt es sich beim neuen PreCeed um einen fünftürigen Shooting Brake. Obwohl das erste offizielle Foto „nur“ einen Teil des Hecks zeigt, lässt sich bereits sagen, dass sich der Newcomer optisch stark an der genialen Studie Proceed Concept, die 2017 auf der IAA Premiere feierte, orientiert. Neben dem durchgehenden LED-Leuchtenband (wie beim Sportage), den ausgestellten Radhäusern und dem mittig platzierten Modellschriftzug ist auf dem Teaser-Foto auch die schräg stehende Heckscheibe gut erkennbar. Die Dachlinie wird per Spoiler nach hinten verlängert. Designt, entwickelt und gebaut wird auch das dritte Modell der Ceed-Baureihe in Europa.

Front im Stinger-Look

Über das restliche Design lässt sich noch nicht allzu viel sagen. Wie folgendes Foto zeigt, war die 2017er Studie betont sportlich gezeichnet und setzte auf eine aggressive Frontoptik:

Das Gesicht des Serienmodells dürfte sich hingegen stärker an Fünftürer und Kombi orientieren. Einige Dynamik-Details wie größere Lufteinlässe und einen leicht abgeänderten "Tigernasen"-Grill wird es aber sicher geben. Hier könnte sich auch ein Blick zum Stinger lohnen, der ja die Kia-Designlinie für sportliche Modelle vorgibt.

Premiere in Paris

In Kürze werden wir es aber ohnehin genau wissen. Denn auf dem Pariser Autosalon 2018 (2. bis 14. Oktober) präsentiert Kia der Öffentlichkeit erstmals den neuen ProCeed. Die offiziellen Informationen wird es aber bereits Mitte September geben. Dabei werden dann auch die technischen Daten, die verfügbaren Motorisierungen und die Ausstattungslinien verraten. Da der ProCeed aber die selbe Plattform wie die beiden anderen Modelle nutzt, wird es hier keine Überraschungen geben.

