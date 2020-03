Offizielles Treffen wegen Coronavirus abgesagt; heftige Kritik an Fan-Aufruf auf Facebook.

Wie berichtet, wurde das offizielle GTI-Treffen 2020 am Wörthersee wegen der Coronavirus-Krise abgesagt . Einige Tuning-Fans wollen das aber offenbar nicht hinnehmen und haben damit für Aufregung und heftige Kritik gesorgt. Die Facebook-Fanpage "See 2K20", die ihre knapp 55.000 Abonnenten vor allem mit Fotos und Videos von den umstrittenen, inoffiziellen "Vortreffen" versorgt, postete nämlich Auto-Sticker mit der Aufschrift "Fuck You Corona - Wörthersee 2020".

Am See werde es trotzdem rund gehen

Vergangene Woche hatte die zuständige Gemeinde, Maria Wörth, bekanntgegeben, dass das GTI-Treffen heuer wegen der Unsicherheiten rund um das Coronavirus nicht stattfinden wird. Ein Autofan reagierte darauf auf seine Weise: Mit eigens gestalteten Autoaufklebern. "Das offizielle GTI-Treffen ist abgesagt, aber es wird trotzdem rund gehen am See 2K20", hieß es dazu auf der Facebook-Fanpage. Gemeint sind damit die sogenannten "Nebentreffen", die neben der eigentlichen, organisierten Veranstaltung entstanden sind. Dabei treffen sich die Teilnehmer an Tankstellen und am Straßenrand, um Autos beim Vorbeifahren oder Gummigeben zuzusehen - sehr zum Leidwesen der Anrainer.

Seitenbetreiber reagierte auf Kritik

Anders als wohl geplant, löste das Posting Kritik aus - und die war so heftig, dass sich die Seitenbetreiber 20 Minuten nach dem ersten Posting noch einmal "an die MIMIMI-Fraktion" wandte. Darin wurde betont, dass die Sticker "keinesfalls" ein Aufruf sein sollen, in einer gefährlichen Situation an den Wörthersee zu kommen. In zwei Monaten, also "bis sich am See was tut", werde "Corona längst vorbei" sein, und "falls das wider Erwarten nicht der Fall sein sollte, läuft aufgrund der gesetzlichen Regelungen eh nix". Der Kritik tat das wenig Abbruch, noch immer wurden Fragen der Facebook-Gemeinde laut, wie die, was denn so schwer daran sei, während einer Epidemie einfach daheimzubleiben - oder jene, ob denn "nicht nur an euren Autos" eine Schraube locker sei.

Diashow: Größter GTI-Treffen-Fan reiste aus China an 1/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Jeffery Li und sein getunter Passat Kombi (B2 Variant 32B) beim GTI-Treffen 2019. 2/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Jeffery Li (im Hintergrund) war nicht alleine unterwegs. Ein guter Freund begleitete ihn während der langen Anreise. 3/10 © Jeffery Li / Instagram: xanavi22 In Kärnten wollte fast jeder ein Foto mit den jungen Chinesen. Neben der Exekutive waren... 4/10 © Jeffery Li / Instagram: xanavi22 die beiden auch bei den anderen GTI-Fans ein heiß begehrtes Fotomotiv. Kein Wunder,... 5/10 © Jeffery Li / Instagram: xanavi22 ...schließlich waren sie über 10.000 km unterwegs. Los ging... 6/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...es in der Hafenstadt Guangzhou. Nach 28 Tagen kamen sie pünktlich zum Start.... 7/10 © Jeffery Li / Instagram: xanavi22 des GTI-Treffens 2019 in Kärten an. Dort gab es sogar einen Ritterschlag. Der Passat durfte auf die große Bühne. 8/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Kombi hat rund 30 Jahre auf dem Buckel. Auch innen... 9/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig hat ihn Jeffery Li getunt. Die Recaro-Sitze und das Holzlenkrad machten sich bei der langen... 10/10 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Anreise positiv bemerkbar. Diesen Trip werden die jungen Chinesen wohl nie mehr vergessen.

Diashow: GTI-Treffen 2019 - Rundgang Teil 3 1/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Für Fans, die es laut und... 2/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...schrill wollen, ist auch... 3/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...in diesem Jahr der legendäre... 4/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ....Gummiplatz die Anlaufstelle Nummer 1. 5/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am offiziellen VW-Stand dürfen sich die Tuning-Fans über... 6/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...zahlreiche Highlights freuen. Auch der 600 PS starke Elektro-Sportwagen ID. R ist am Wörthersee zu sehen. Zu... 7/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...den meistfotografierten Objekten zählt Jahr für Jahr der legendäre Stein-GTI. 8/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Neben den getunten Fahrzeugen hat sich auch Jeffery Li zu einem echten Star des Treffens gemausert. Der junge Chinese... 9/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...reiste mit seinem getunten Passat Variant aus der Hafenstadt Guangzhou an. Für die über 10.000 km lange Fahrt brauchte er 28 Tage. 10/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Mit der neuen Organisation, die erstmals in die Hände eine Eventagentur gelegt wurde, will das Tuning-Festival ja "zurück zu den Wurzeln", die... 11/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Autos sollen wieder im Vordergrund stehen. Der Plan... 12/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...scheint aufzugehen. Die Besucher sind von den liebevoll... 13/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...aufgemotzten Autos äußerst angetan. Obwohl... 14/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...bereits bei den Vortreffen die Hölle los war und das Polizeiaufgebot hoch ist, wird... 15/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...auch das offizielle GTI-Treffen von den Besuchern gestürmt. Bisher ist alles äußerst friedlich abgelaufen.

Diashow: GTI-Treffen 2019 - Rundgang (Teil 2) 1/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am Mittwoch hat das offizielle GTI-Treffen bei strömendem Regen begonnen. Doch bereits am heutigen Donnerstag ist Besserung in Sicht. Mit sommerlichem Wetter für das bis Samstag laufende Auto-Event ist ab Freitag zu rechnen. 2/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Fans lassen sich die gute Laune ohnehin nicht verderben. Kein Wunder, schließlich bekommen sie einiges geboten. Am großen... 3/15 © Volkswagen ...VW-Stand werden zwei speziell für das GTI-Treffen 2019 angefertigte Golf-Modelle gezeigt. Diese wurden wieder im Rahmen von VWs traditionellem Azubi-Projekt entwickelt. Den Golf GTI Aurora (rechts) treibt ein 2,0-Liter-Benziner mit einer Leistung von 380 PS an. Die Kraft wird... 4/15 © Volkswagen ...über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder übertragen. Optisch setzt sich das Unikat ebenfalls von den normalen Versionen ab. Es ist in den Farben Nardograu und Deep Black Perleffekt (im Heckbereich) sowie der Akzentfarbe Mint-Grün lackiert. Das Bodykit mit Heckdiffusor und sämtliche Zierelemente wurden von Hand lackiert. Ein mächtiger Heckspoiler und eine weit nach vorne ragende Frontlippe sorgen für den gewünschten Anpressdruck. Der... 5/15 © Volkswagen ...Golf Variant R FighteR mit Allradantrieb (4Motion) wird von einem 400 PS starken TSI-Motor mit 7-Gang-Doppelschaltgetriebe angetrieben. Die Auszubildenden haben dem Kombi auch ein Breitbau-Kit verpasst. Er kauert nun um 6 cm breiter über dem Asphalt. Worauf die jungen VW-Mitarbeiter besonders stolz sind: Ihr Wörthersee-Showcar wird künftig als Safety-Car auf Rennsportevents am Sachsenring eingesetzt. Deshalb verfügt der FighteR auch über Dachlicht-Signalanlage und Frontblitzer im Kühlerschutzgitter. 6/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Wie berichtet, wird das Treffen nach Jahrzehnten nicht mehr von der Gemeinde organisiert, kümmern wird sich darum die Moosburger Eventagentur Semtainment. Das... 7/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig .... Ziel sei es, das GTI-Treffen "aufs nächste Level zu heben", betont Thomas Semmler, Chef von Semtainment. Ob sich das Konzept bewährt, wird sich nach der Abschlussbilanz zeigen. Die Veranstalter wollen... 8/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig "zurück zu den Wurzeln", das heißt, die Autos sollen wieder mehr im Vordergrund stehen, man will weg vom "Ballermann"-Image. Die getunten Fahrzeuge sind also... 9/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...wieder die Stars des Treffens. Deshalb wird ihnen entlang der Süduferstraße mit Parkplätzen ordentlich Platz eingeräumt. 10/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Viel zu tun hat die Polizei, die für das Treffen bestens gerüstet ist. "Alle betroffenen Dienststellen wurden personell aufgestockt", sagte Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. 11/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Neu ist auch das Sicherheitskonzept. Es gibt drei Checkpoints mit Besucher- und Anrainerspuren. Auf Letzteren sollen kaum Wartezeiten entstehen, um den Anrainern entgegenzukommen. 12/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Tausende GTI-Fans sind bereits seit Wochen in Kärnten. Viel los war bei den inoffiziellen Vortreffen wieder in Velden, am Pyramidenkogel, in Klagenfurt und am Faaker See. 13/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig In der GTI-Fangemeinde gibt es seit Jahren den Trend, sich abseits der eigentlichen Veranstaltung in Reifnitz an anderen Orten rund um die Kärntner Seen, zu verabreden. Dann geht es darum,.... 14/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ....die getunten Autos zu präsentieren. Geschwindigkeitsübertretungen, "Gummi-Gummi", und andere Lärmbelästigungen, etwa durch Fehlzündungen, kommen dann auch vor. 15/15 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Da am Donnerstag der Christi Himmelfahrt Feiertag ist, ist der Andrang zum GTI-Teffen - trotz noch nicht ganz idealen Wetters - enorm.

Diashow: GTI-Treffen 2019 - Rundgang Teil 1 1/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bei strömendem Regen hat am Mittwoch in Reifnitz am Wörthersee das offizielle GTI-Treffen begonnen. 2/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Den Auftakt feierten die Tuning-Fans mit einem Autocorso. Mit deutlich schönem Wetter für das bis Samstag laufende Auto-Event ist wohl... 3/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...erst ab Freitag zu rechnen. Dann dürfte sich auch beim legendären "Stein-GTI" mehr tun. Und auch... 4/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...die Betreiber der Essensstände hoffen sehnlichst auf besseres Wetter. Kulinarisch... 5/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...gibt es zusätzlich zu den örtlichen Betrieben erstmals einen Street Food Market. 6/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Mit neuer Organisation will das Festival ja heuer "zurück zu den Wurzeln", das heißt, die Autos sollen wieder mehr im Vordergrund stehen. 7/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Sie sind die Stars des Treffens, deshalb wird den getunten Fahrzeugen entlang der Süduferstraße... 8/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...mit Parkplätzen ordentlich Platz eingeräumt wird. 9/9 © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die neuen Veranstalter wollen weg vom "Ballermann"-Image. Party darf abends aber trotzdem sein - mit Lasershows und Liveacts.