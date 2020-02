GM bringt 1.000 PS starken Elektro-Hummer

Was die Spatzen bereits vor einigen Wochen von den Dächern gepfiffen haben, ist jetzt auch offiziell. General Motors (GM) bringt den Hummer zurück. Konkret feiert die legendäre Offraod-Ikone, die vor über zehn Jahren eingestampft wurde, als Elektro-Pick-up ein Comeback. Der Marktstart ist für 2021 angepeilt.

>>>Nachlesen: GM bringt Hummer als E-Offroader zurück

Drehmomentmonster

Entwickelt wird die Neuauflage von GMs Nutzerfahrzeugsparte GMC. Im Rahmen der Ankündigung wurde ein Teaser-Foto veröffentlicht, das einen Teil der Front zeigt. Am typischen Grill-Layout wird festgehalten. Doch technisch bleibt kein Stein auf dem anderen. Allzu viele Details wurden zwar noch nicht verraten, laut GMC soll der Elektro-Hummer aber 1.000 PS leisten und ein maximales Drehmoment von unglaublichen 11.500 Nm bereitstellen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in rund drei Sekunden erledigt sein.

>>>Nachlesen: E-Pick-up: Ford setzt auf Plattform von Rivian

Wachsendes Segment

Pick-ups sind in den USA die meistverkauften Fahrzeuge. Seit kurzem gibt es dabei einen klaren Trend in Richtung Elektro. Den Anfang macht die Marke Rivian, deren E-Pritsche bereits bestellbar ist. Teslas Cybertruck steht ebenfalls in den Startlöchern. Und Ford hat eine Elektro-Variante des F150 angekündigt.

>>>Nachlesen: Tesla-Chef Musk baut Unfall mit Cybertruck

>>>Nachlesen: Ford und GM setzen Pick-ups unter Strom