Geheimer Modellplan von Audi aufgetaucht

Ende letzter Woche hat der neue Audi-Chef Bram Schot gesagt, dass der Autobauer mehr Risiko eingehen müsse. Im Vorjahr landete die VW-Tochter bei den weltweiten Absatzzahlen erneut hinter ihren beiden Erzrivalen Mercedes und BMW. Derzeit hat Audi jedoch gerade eine große Modelloffensive am Laufen. Jüngste Neulinge sind das Elektro-SUV e-tron, der neue Q3 und der neue A1 Sportback. Darüber hinaus wurden im Vorjahr der neue A6 (Avant) und A7 Sportback neu aufgelegt. Und nun zeigt sich, dass Audi auch heuer noch einige Neuheiten im Köcher hat.

Geheimer Modellplan

Auf der Internetseite periodismodelmotor.com ist nämlich ein geheimer Modellplan aufgetaucht, der zeigt, welche neuen Audis im Jahr 2019 auf den Markt kommen. Der Plan dürfte heimlich während einer internen Präsentation fotografiert und später ins Netz gestellt worden sein. Im ersten Quartal starten neben dem e-tron auch der überarbeitete R8, das TT-Facelift und der SQ2. Im zweiten Quartal wird es erstmals interessant. Denn da kommen mit dem A6 Allroad und dem aufgefrischten TT RS zwei Fahrzeuge, die Audi noch nicht vorgestellt hat. Darüber hinaus kommt dann der neue RS5 Sportback auch in Europa in den Handel. Dieser wird in den USA bereits seit dem Vorjahr verkauft.

Q4 kommt in Q3

Das dritte Quartal wird ebenfalls sehr spannend. Denn da stellt Audi mit dem Q4 ein kompaktes SUV-Coupé auf Basis des Q3 vor. Außerdem werden in den drei Monaten auch noch die großen Facelifts von Q7 und A4, die Plug-in-Hybridmodelle Q5 e-tron und A7 e-tron sowie der RS7 Sportback präsentiert.

Völlig neuer A3

Im vierten Quartal setzt sich das Neuheiten-Feuerwerk nahtlos fort. Hier werden u.a. die Serienversion des Elektro-Crossovers e-tron Sportback und die Plug-in-Hybrid-Version des A8 L (e-tron) vorgestellt. Absolutes Highlight wird jedoch der brandneue A3, der sich die Technik mit dem Golf VIII teilt. Den krönenden Jahresabschluss bilden dann noch die bärenstarken Audi-Sport-Modelle RS6 und RS Q3.

