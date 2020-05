Der zweitgrößte US-Autobauer entwickle seinerseits einen mittelgroßen Pick-up, den die VW-Transportersparte in ausgewählten Marken adaptieren werde. Der kommende Amarok (offizielle Skizze oben) wird schon eine Ford-Plattform nutzen - wahrscheinlich die vom nächsten Ranger . In zwei weiteren Fahrzeugprojekten sei VW verantwortlich für die Entwicklung eines Stadtlieferwagens, während Ford die Planung für einen Transporter übernehme. Die Verträge mit Ford sollten demnächst unterschrieben werden.

Ford und Volkswagen hatten im Juli eine erweiterte Allianz bei E-Autos und selbstfahrenden Fahrzeugen angekündigt. Die Wolfsburger wollen ihrem Partner aus den USA in großem Stil Elektroauto-Komponenten aus ihrem Baukasten liefern und planen nach damaligen Informationen zudem eine Beteiligung an dessen Tochter Argo AI für selbstfahrende Autos. Allein die vereinbarte Lieferung von Bauteilen für E-Autos hat nach den damaligen Angaben im ersten Schritt ein Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar (18,2 Mrd. Euro).

Ford will den Modularen Elektrobaukasten MEB nutzen, um ab 2023 mindestens ein emissionsfreies Fahrzeug in Europa in Großserie zu bauen. Dieses dürfte von der Größe her dem ID.4 ähneln. Darüber hinaus liefen damals bereits Gespräche über einen neuen Liefervertrag für ein zweites Fahrzeug.