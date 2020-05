So setzen sich die Verkaufszahlen von Wien bis Vorarlberg zusammen.

Im hügeligen 18. Wiener Gemeindebezirk (Währing) gab es heuer im Österreich-Vergleich prozentuell die meisten Elektroauto -Neuzulassungen, das gebirgige Vorarlberg führt wiederum die Länderstatistik an. In Wien-Währing waren in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres 14,2 Prozent der Neuwagen Stromer, gefolgt von der Wiener Josefstadt (14 Prozent), in Vorarlberg lag der Wert bei 6,2 Prozent.

"Beim Kauf eines emissionsfreien Autos gibt es eine Kaufprämie in der Höhe von 3.000 Euro, zusätzlich sind E-Pkw von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) und der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit", verwies heute der VCÖ auf die finanziellen Anreize gegenüber Benzin- und Dieselautos. Einer von der Autoindustrie geforderten Verschrottungsprämie erteilte der VCÖ heute in einer Aussendung eine Abfuhr. Wenn die Industrie den Autoverkauf ankurbeln möchte, stünden ihr ja Rabattaktionen zur Verfügung, so wie dies auch in anderen Branchen der Fall sei.

Wie steht es um die Kauflaune?

Wobei die Österreicher, die sich mit einem Autokauf beschäftigen, ohnehin in Kauflaune zu sein scheinen. Laut der Online-Verkaufsplattform AutoScout24 hat eine Umfrage auf ihrer Seite ergeben, dass die Österreicher zu den Kaufwilligsten in Europa zählen. "Für 67 Prozent der österreichischen Nutzer hat die Krise keinerlei Auswirkungen auf ihre Kaufabsicht – sie wollen nach wie vor ihr Wunschauto kaufen. Knapp 60 Prozent geben an, dass die Krise ebenfalls keinen Einfluss auf das geplante Fahrzeugbudget hatte", so der Online-Anbieter.

Demnach ist in der Corona-Pandemie das Auto deutlich wichtiger geworden - zumindest für jene, die eines suchen. "Das Privatauto hat für knapp zwei Drittel der Österreicher an Bedeutung gewonnen, den Spitzenwert erzielen die Belgier mit 74 Prozent", rechnet AutoScout24 vor.