Auf dem Pariser Autosalon feierte der i30 Fasback N seine Weltpremiere. Nun bringt Hyundaidie potente Fließheck-Version in den heimischen Handel. Wie berichtet, basiert der Kompaktsportler auf dem fünftürigen i30 N (Performance), ist jedoch etwas länger und setzt auf ein eigenständiges Heckdesign. Diese Eigenschaften lassen sich die Koreaner auch bezahlen. Denn während Sportversion des Fünftürers ab 35.990 Euro zu haben ist, werden für den i30 Fasback N mindestens 37.490 Euro fällig. Der Aufschlag beträgt also 1.500 Euro.

© Hyundai

Performance

Während beim normalen i30 Fastback bei 140 PS Schluss ist, fängt die N-Version erst bei 250 PS an. Wie beim i30 N Fünftürer gibt es auch hier zwei Leistungsstufen. Der aufgeladene 2,0 Liter Benziner erfüllt dank Ottopartikelfilter die Abgasnorm Euro 6d-Temp. 250 PS leistet die Basis, beim i30 Fastback N Performance steigt die Leistung auf 275 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 353 Newtonmeter, per Overboost-Funktion stehen kurzzeitig 378 Newtonmeter an. Beide Varianten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Beim Verbrauch (5,9 bzw. 6,1 Liter auf 100 km) schenken sie sich auch nicht viel Damit der 1,5 Tonnen schwere Fronttriebler seine Kraft auf Straße bringt, wird er von einem Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern, einer Launch Control und bei der Performance-Variante mit einer elektronisch geregelten Differenzialsperre (N Corner Carving Differential) gebändigt.

© Hyundai

Design

Optisch gibt sich das N-Modell zwar durchaus zu erkennen, als Krawallbruder geht es aber nicht durch. Wie der i30 N steht auch der 4,45 m lange, 1,80 m breite und 1,42 m hohe i30 Fastback N auf 18 oder 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Der markentypische Kaskaden-Kühlergrill ist ganz in Schwarz gehalten und mit einem N-Logo bestückt. Die serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer verfügen über eine schwarz eingefärbte Blende. In der Frontschürze fallen die seitlichen Lufteinlässe größer aus. Am Heck stechen der Diffusor und die Abgasanlage mit doppelten Endrohren ins Auge. Rot eingefärbt sind die Bremssättel, schwarz dagegen tragen Seitenschweller, Außenspiegelgehäuse und der in die Heckklappe integrierte Spoiler. Die auf den Fotos zu sehende neue Lackierung „Shadow Grey“ gibt es nur für die Sportversion.

© Hyundai

Innenraum und Ausstattung

Das von den zivilen Modellen bekannte Cockpit wird ebenfalls etwas aufgepeppt: Schwarzer Dachhimmel, Einlagen aus dunklem Metall und verstellbare Sportsitze erwarten die Insassen. Hinzu kommen diverse Zierelemente in Rot. Für den Fahrer gibt es Sportlenkrad und Sportschaltknauf, jeweils mit dem N-Logo verziert, Instrumente mit eigener Skalierung und roten Zeigern sowie eine LED-Schaltanzeige über dem Display des Bordcomputers. Das serienmäßige Navigationssystem mit der Informationszentrale namens „N Performance Driving Data“ liefert Angaben über Leistung, Drehmoment, den Ladedruck sowie die auf das Fahrzeug wirkenden G-Kräfte und bietet auch einen Zeitennehmer. Eine ganze Armada an Assistenzsystemen (Notbremsassistent, Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent, Müdigkeitserkennung, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, etc.) zählt beim i30 Fastback N ebenfalls zur Serienausstattung.

© Hyundai

Fünf Fahrmodi

Per Knopfdruck kann der Fahrer zahlreiche Parameter an die vorherrschende Fahrsituation anpassen - je nach Lust und Laune. Dazu zählen die adaptiven Stoßdämpfer, die Lenkung, diverse Parameter des Motors, die elektronische Stabilitätskontrolle, die Zwischengas-Funktion (Rev Matching) und in der Performance-Ausgabe der Sound der Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung sowie die elektronisch geregelte Differenzialsperre. „N Grin Control System“ nennt Hyundai die Programmwahl mit jeweils fünf Einstellungen.

Noch mehr Infos über Hyundai finden Sie in unserem Marken-Channel.

Preise und Konkurrenten

Hierzulande haben schnelle Kompaktautos eine kleine, aber äußerst treue Fangemeinde. Mit dem i30 Fastback N kommt nun ein weitere Newcomer zu dem illustren Kreis hinzu. In Sachen Performance und bei der Preisgestaltung muss sich Hyundais kompaktes Fließheckmodell vor der Konkurrenz (Golf GTI, Leon Cupra, Civic Type R, Mégane RS, 308 GTi, etc.) nicht verstecken.

Preise der vier verfügbaren Varianten im Detail:

© Hyundai