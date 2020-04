Im drastisch einbrechenden Markt verbuchen die Stromer neue Rekordwerte.

Wie berichtet, ist der EU-Neuwagenmarkt im März 2020 massiv – um 55 Prozent – eingebrochen. Österreich verzeichnete einen Rückgang von rund 67 Prozent . Gerhard Schwartz, Partner und Sector Leader Industrial Products bei der Beratungsagentur Ernest & Young (EY) Österreich, rechnet mit noch massiveren Rückgängen auf dem europäischen Automarkt im April. Konkret dürfte das Minus dann 70 Prozent betragen. Erst danach dürfte es wieder langsam bergauf gehen, prognostiziert der Experte. Nur die Elektroautos stemmen sich weiterhin gegen den Abwärtstrend.

Elektro-Marktanteil auf Rekordniveau

Die positive Entwicklung bei den Elektro-Neuzulassungen in einem insgesamt rückläufigen Markt führte im März 2020 laut Schwartz zu neuen Rekorden bei den Marktanteilen von elektrifizierten Fahrzeugen: In den Top-5-Märkten kletterte der Marktanteil rein elektrisch betriebener Neuwagen von 1,3 Prozent im Vorjahresmonat auf 4,9 Prozent – ein neuer Rekordwert. Plug-in-Hybride erzielten einen Marktanteil von 3,2 Prozent – nach 0,8 Prozent im März 2019. Zusammen kamen elektrifizierte Modelle damit in den Top-5-Märkten auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent (Vorjahr: 2,1 Prozent). In Österreich kletterte der Marktanteil elektrifizierter Neuwagen von 4,7 auf 9,7 Prozent. Die Neuzulassungen von Stromern gingen im ersten Quartal 2020 zwar auch bei uns zurück, doch hier beträgt das Minus nur 4,5 Prozent (Gesamtmarkt: 32,4 Prozent).

