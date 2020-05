Erstmals hat sich Abt Sportline einen Hybrid-Audi zur Brust genommen.

Als erstes Hybrid-Fahrzeug mit Abt Sportsline Power ist der Q5 TFSI e für den größten Veredler von Fahrzeugen des VW-Konzerns etwas Besonderes. Werkseitig bündeln beim 55 TFSI e quattro von Audi, der u.a. auch im A6 zum Einsatz kommt, ein Vierzylinder-Benziner mit 252 PS und 370 Nm sowie ein Elektromotor ihre Kräfte und kommen so auf eine Systemleistung von 367 PS (270 kW) und 500 Nm.

© ABT Sportsline

Leistungssteigerung für beide Varianten

Durch die neue Leistungssteigerung kommt der Verbrenner innerhalb dieser Konstellation auf 310 PS und 420 Nm. Zusammen mit dem serienmäßigen Elektromotor ergibt sich eine beeindruckende Systemleistung von 425 PS und 550 Nm. Die Systemleistung des schwächeren Q5 50 TFSI e steigt auf 357 PS (263 kW) und 500 Nm von serienmäßig 299 PS (220 kW) und 450 Nm.

© ABT Sportsline

Fahrwerk

Aus fahrdynamischer Sicht positiv wirkt sich bei der Hybrid-Version des Q5 der niedrigere Schwerpunkt aus. Durch den tiefliegenden Akku wird der hohe Aufbau ziemlich erfolgreich kompensiert. Mit den Gewindefahrwerksfedern von Abt soll sich das Handling noch weiter verbessern. Die Bodenfreiheit kann dabei in den gegebenen Grenzen individuell eingestellt werden.

© ABT Sportsline

Design und Innenraum

So kommen auch die optionalen 20 Zoll GR Leichtmetallräder des Tuners noch besser zur Geltung. Die Felgen sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Gemeinsames Designmerkmal beider Varianten ist das stark konkave Felgenbett. Auf Wunsch bietet Abt Sportsline für den Q5 mit Plug-in-Hybridantrieb auch diverse Interieur-Details an. Neben der Türeinstiegsbeleuchtung mit Logoprojektor sind dies aktuell die Start-Stop-Schalterkappe sowie die Schaltknaufkappe.

