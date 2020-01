Von Smartphones kennt man laufende, aus der Ferne aufgespielte Software-Updates, die die Geräte besser machen. Bei Autobauern sind derartige Verbesserungen – mit Ausnahme von Tesla – noch nicht allzu weit verbreitet. Bei Jaguar gibt es jetzt aber ein derartiges Upgrade. Und das sogar kostenlos.

Software erhöht Reichweite

Konkret bekommen Besitzer eines I-Pace ein kostenloses Software-Upgrade, das die Reichweite des in Graz gefertigten Elektro-Crossovers steigern soll. Laut Jaguar kommen dem Stromer dabei Erkenntnisse aus den im Markenpokal I-Pace eTrophy eingesetzten Fahrzeugen zugute. Die Ingenieure konnten dadurch das Management der Batterie, der thermischen Systeme und des Allradantriebs verbessern und so den elektrischen Antriebsstrang effizienter machen.

Keine Performance-Einbußen

Ohne irgendeine mechanische Änderung soll der I-Pace mit der neuen Software 20 Kilometer weiter fahren. Die maximale Reichweite steigt im WLTP-Zyklus somit auf 470 Kilometer. Auf die Performance gibt es keine negativen Auswirkungen. Mit seinen beiden insgesamt 400 PS starken Elektromotoren beschleunigt der I-Pace nach wie vor in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Per Schnellladung mit 100 kW Gleichstrom lässt sich die Batteriekapazität in 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen.

Kostenlos

I-Pace Besitzer können bei ihrem Jaguar-Händler die neue Software kostenlos aufspielen lassen. Laut den Briten beinhaltet es auch eine verbesserte Software-Over-The-Air (SOTA)-Funktion, die künftige Updates bequemer macht, da sie aus der Ferne aufgespielt werden können.

Technische Daten

Motoren: 2 Permanentmagnet-Synchronmotoren

Leistung: 294 kW (400 PS) und 696 Nm

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,8 Sek.; Spitze: 200 km/h

Batteriekapazität: 90 kWh

Antrieb: Allrad

Abmessungen: 4,68/1,89/1,56 Meter (L/B/H);

Radstand: 2,99 Meter

Kofferraum: 656 bis 1.453 kg

Leergewicht: 2.133 Kilogramm

