Ab nach Österreich ging es für die diesjährige Miss Tuning Vanessa Knauf und den Playboy-Fotografen Andreas Reiter. Vom 17. bis zum 20. Juli fand hierzulande das heiße Shooting für die 17. Auflage des beliebten Miss Tuning Kalenders statt. Damit setzt die Tuning World Bodensee ihre Tradition fort: Auch für das Jahr 2020 wird es einen Kalender mit der amtierenden Miss Tuning geben.

Shooting in Österreich

Hauptschauplatz waren die Berge und landestypische Attraktionen der Alpenrepublik. Es warten 13 verschiedene Kulissen, 13 verschiedene Autos und 13 exklusive Bilder auf alle Fans von heißen Kurven. Inspiriert von der "Style Mile", der Trendhalle auf der Tuning World Bodensee, werden auch im Kalender tiefergelegte Autos mit außergewöhnlichen Felgen und einzigartigen Karosserien zu sehen sein - überwiegend von deutschen Herstellern wie BMW, Mercedes, Audi, VW und Porsche.

Ins rechte Licht gerückt wird die Tuning-Queen vor beeindruckender Natur: Vom Neusiedler See und dem Weingut von Starwinzer Leo Hillinger im Burgenland ging es in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz, gefolgt von Traumkulissen in Niederösterreich und schlussendlich dem mondänen Kitzbühel und seinem Kitzbühler Horn in Tirol. Neben Aufnahmen in eindrucksvoller Landschaft wurde Vanessa Knauf in einer ehemaligen Zuckerfabrik, am Leuchtturm in Podersdorf und in einer alten Burg in Szene gesetzt.

Verfügbarkeit

Der limitierte Miss Tuning Kalender 2020 ist ab Oktober 2019 über die Website der Tuning World Bodensee (Link unten) erhältlich. Sobald die 13 fertigen Motive veröffentlicht sind, werden sie diese wie jedes Jahr bei uns finden.

Externer Link

www.tuningworldbodensee.de