Die umfangreiche Auffrischung des Outlander PHEV (Fotos oben) im Vorjahr hat sich für Mitsubishi ausgezahlt. Laut der jüngsten Marktdaten ist das Modell seit 2018 das meistverkaufte „Plug-in Hybrid SUV“ der Welt. Es wurden seit seiner Einführung 2013 weltweit 200.000 Neufahrzeuge zugelassen – ein Meilenstein in der Geschichte des japanischen Herstellers.

Marktführer in Europa

Seit seinem Debüt in Japan wurde der Outlander PHEV in mehr als 50 Ländern weltweit eingeführt und war in den letzten vier Jahren (2015-2018) ununterbrochen das meistverkaufte Plug-in-Hybridfahrzeug in Europa. In Österreich ist das Öko-SUV ab 38.450 Euro zu haben.

Verbesserungen

Hier noch einmal die wichtigsten Neuerungen der Auffrischung aus dem Vorjahr im Überblick

11 Prozent mehr Leistung (135 PS / 211 Nm) beim neuen 2,4-Liter MIVEC „Atkinson-Zyklus“ Benzin-Triebwerk

10 Prozent erhöhte Generatorleistung: 80 kW/ 109 PS

10 Prozent erhöhte Leistung des Heck-E-Motors: 70 kW/ 95 PS

15 Prozent erhöhte Kapazität der Antriebsbatterie: 13,8 kWh

8 Prozent mehr Höchstgeschwindigkeit beim rein elektrischen EV-Mode: 135 km/h

WLTP inkl. RDE/ Euro 6d Temp-Werte:

Maximale Reichweite rein elektrisch: 45 bis 57 km

Normverbrauch kombiniert: 2,0 l/ 100 km



Technische Daten

