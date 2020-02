Ende Jänner hat Seat den völlig neuen Leon vorgestellt. Im Rahmen der Weltpremiere wurde bereits angekündigt, dass der neue Cupra Leon noch im Februar präsentiert werden soll. Und nun steht das Datum fest: der sportliche Kompakte wird am 20. Februar enthüllt.

Sportliches Design innen und außen

Während der aktuelle Leon Cupra noch unter dem Seat-Label firmierte, handelt es sich beim neuen Modell um einen reinen Cupra. Wie der Cupra Ateca gibt es also auch hier keine Seat-Logos mehr. Stattdessen prangt im Grill und auf der Heckklappe das kupferfarbene Cupra-Logo. Auch die Felgen und weitere Karosseriebauteile werden mit diesem Farbton akzentuiert. Mit der Ankündigung des Datums wurde auch ein Teaser-Foto veröffentlicht. Dieses zeigt die Front des Cupra Leon. Dabei stechen neben dem Logo vor allem die riesigen Lufteinlässe ins Auge.

© Cupra

Noch nicht zu sehen sind die großen Felgen, die Seitenschweller, der Dachkantenspoiler, der Diffusor und die Sportabgasanlage. Das volldigitale Cockpit des neuen Leon wird beim Cupra-Modell weitestgehend in Schwarz gehalten. Zudem dürfen sich die Fahrer über Schalensitze, Sportlenkrad sowie kupferfarbene Ziernähte an Lenkrad, Schaltknauf, Sitzen, Armauflagen, etc. freuen. Zudem wird serienmäßig viel Alcantara verbaut.

300 PS als Minimum?

Wie stark der neue Cupra Leon wird, ist noch nicht bekannt. Hier lohnt sich ein Blick auf die sportlichen Plattformbrüder. Der neue Audi S3 leistet 310 PS und setzt auf Allradantrieb. Beim neuen Octavia RS iV sorgt ein 245 PS starker Plug-in-Hybridantrieb für Vortrieb. Beim Golf 8 GTI kommt ein 2,0 Liter TFSI mit 245 PS zum Einsatz, beim Golf 8 GTI TCR leistet das Aggregat 300 PS. Wie im Skoda wird die Kraft dabei auf die Vorderräder übertragen. Anders sieht die Sache beim kommenden Golf R aus. Dieser schickt seine 333 PS über alle vier Räder (4Motion) auf die Straße. Der neue Cupra Leon wird wohl mindestens 300 PS leisten.

Kurzes Warten

Allzu lange müssen wir auf den Newcomer ohnehin nicht mehr warten. Schließlich erfolgt die Weltpremiere bereits in wenigen Tagen. Und im Rahmen dieser gibt es den Kompaktsportler nicht nur in voller Pracht zu sehen, sondern es werden auch alle technischen Daten veröffentlicht.

