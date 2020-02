Anfang Februar hat Kia mit zwei offiziellen Skizzen einen Ausblick auf den neuen Sorento gegeben. Aufgrund diverser Leaks sind in der Vorwoche aber auch „echte“ Fotos im Netz gelandet. Deshalb ziehen die Koreaner nun nach und haben noch vor der Weltpremiere, die auf dem Genfer Autosalon 2020 (Publikumstage ab 5. März) stattfindet, ihrerseits offizielle Bilder veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es eine Skizze vom Cockpit, die auch einen ersten Blick in den Innenraum gewährt.

Ausdrucksstarke Front

Der Sorento ist das Marken-Flaggschiff von Kia. Das stattliche SUV teilt sich auch in der vierten Generation die Technik mit dem Hyundai Santa Fe. Während letzterer jedoch auf eine rundliche Optik setzt, kommt der Sorento bewusst kantig daher. Weichgespült sieht das Modell jedenfalls nicht aus. Vorne gibt es zwar den typischen Tigernasengrill, dieser fällt jedoch ziemlich flach und breit aus. Er grenzt direkt an die LED-Scheinwerfer die im oberen Bereich in drei auffällige Segmente unterteilt sind. Das darunter liegende Tagfahrlicht ist als Winkel ausgeführt. Unterhalb des breiten Lufteinlasses ist ein Unterfahrschutz integriert.

Silhouette und Heck

Die seitlichen Fensterflächen setzen auf eine Chromumrandung. Ausgestellt Radhäuser, schwarze Plastikbeplankungen, große Räder und eine ordentliche Bodenfreiheit sorgen für den gewünschten Abenteuerlook. Dank des Dachkantenspoilers läuft die Karosserie nach hinten sanft aus. Das relativ kastig gestaltete Heck lässt auf ein großzügiges Raumgefühl und ein üppiges Gepäckabteil hoffen. Die vertikal angeordneten Rückleuchten reichen im oberen Bereich weit in die Karosserie hinein. Ein Dachkantenspoiler und die eingezogene Heckklappe sorgen für einen Schuss Dynamik.

Modernes Cockpit

Innen bleibt ebenfalls kein Stein auf dem anderen. Das neue Armaturenbrett ist horizontal ausgelegt. Da die Designer die vertikal angeordneten Lüftungsdüsen weiter unten angeordnet haben, hat der darüber liegende Touchscreen nun deutlich mehr Platz. Dank der Breitbildoptik sieht das Cockpit nun deutlich moderner aus. Passend dazu gibt es nun auch ein digitales Kombiinstrument. Unter dem Touchscreen sitzt ein separates Feld für die Klimasteuerung. Ein echter Hingucker ist der Drehschalter auf der Mittelkonsole, der den bisherigen Automatikwählhebel in Rente schickt.

Wenig Infos zur Technik

Zu den technischen Details hält sich Kia noch ziemlich bedeckt. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass der Sorento erstmals mit hybridisiertem Antriebsstrang erhältlich sein wird. Darüber hinaus verspricht der Hersteller eine Reihe von Innovationen, darunter fortschrittliche Fahrassistenzsysteme sowie Konnektivitäts- und Infotainment-Funktionen auf neuestem Stand.

Warten auf die Weltpremiere

Allzu lange dauert die Geheimniskrämerei jedoch nicht mehr. Denn der völlig neue Sorento feiert bereits am 3. März 2020 (erster Pressetag in Genf) seine offizielle Weltpremiere. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Seat Tarraco, Renault Koleos, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace.

