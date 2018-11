Mazda erhöht kurz vor der Weltpremiere des Mazda3, die im Rahmen der Los Angeles Motor Show 2018 (ab 30. September) präsentiert wird, den Spannungsbogen. Nachdem die Japaner im Oktober ein Teaser-Video der völlig neuen Generation ihres Kompakten veröffentlicht haben, wurde nun ein Foto nachgereicht (oben). Auf diesem ist das Fahrzeug zwar nach wie vor nicht komplett zu sehen, dennoch bietet es einen entscheidenden Hinweis. Der Hersteller bringt den Mazda3 wieder als 5-Türer und Limousine in den Handel. Letztere sind im Kompaktsegment mittlerweile ziemlich spärlich vertreten, haben aber nach wie vor eine treue Fangemeinde.

In dem im Oktober veröffentlichten Video war nur das Fließheckmodell zu sehen. Die kurzen Sequenzen deuten darauf hin, dass sich das Serienmodell optisch stark an der Vorjahres-Studie „Kai“ orientieren wird. Die extrem breite C-Säule, die sehr flach stehende Heckscheibe und die markante Sicke oberhalb der Türgriffe sind deutlich erkennbar. Damit geht der neue Mazda3 um einiges sportlicher an den Start, als das aktuellen Modell. Weitere neue Informationen hat Mazda noch nicht verraten.

Neuer Skyactiv-X-Motor

Die Japaner haben aber bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass der neue Mazda3 das erste Modell der Marke sein wird, das den neuen „Skyactive X“ Motor bekommen wird. Dabei handelt es sich um einen selbstzündenden Benziner, der umgangssprachlich auch gerne als „Biesel“ oder „Diesotto“ bezeichnet wird. Der neue Vierzylinder-Kompressormotor leistet 190 PS. Das Triebwerk verfügt zwar noch über Zündkerzen, diese kommen jedoch nur beim Motorstart und unter Volllast zum Entzünden des Benzin-/Luftgemischs zum Einsatz. Ansonsten entzündet sich der Kraftstoff – wie bei einem Dieselmotor – allein durch die Kompression. Mit dieser Technologie will Mazda die Vorteile von Benzinern (Drehfreude, leiser Lauf) und Dieselmotoren (geringer Verbrauch, kräftger Durchzug) unter einen Hut bringen.

Kai als Design-Vorlage

© Reuters

Mit dem Kai Concept gab Mazda vor knapp einem Jahr einen ersten konkreten Ausblick auf den neuen Mazda3. An der Front der Studie dominieren der steil stehende Grill und die schmalen Scheinwerfer. Hier orientiert sich das Design am CX-5. Die Seitenansicht ist wiederum vom CX-3 inspiriert. Wie beim kleinen Crossover ist die Dachlinie ziemlich sportlich gezeichnet. Hier stechen vor allem die extrem schräge C-Säule und die kurzen Überhänge ins Auge. Auf Höhe der Türgriffe, die bei der Studie versenkt sind, ist eine leicht bogenförmige Lichtkante erkennbar, die sich vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel zieht. Die großen Räder füllen die ausgestellten Radkästen fast komplett aus. Da das neue Video vermuten lässt, dass es die breite C-Säule in die Serie schafft, ist eine Rückfahrkamera wohl ein absolutes Muss. Denn die Übersicht nach schräg hinten dürfte so ziemlich eingeschränkt sein.

© Reuters

Auch das Heck des Kai ist eine echte Schokoladenseite. Der stämmige Hintern wird von den schmalen LED-Rückleichten sowie dem Diffusor inklusive integrierter Sportabgasanlage geprägt. Letztere dürfte in der Serie jedoch der starken MPS-Variante vorbehalten bleiben. Mit einem Alfa-Logo ginge der kommende Mazda3 als lupenreicher Italiener durch. Eines steht jedenfalls bereits fest: Golf, Astra, Focus, Leon, 308, i30, Corolla, Ceed & Co. müssen sich auf einen starken Herausforderer einstellen.

Weltpremiere

Die Weltpremiere findet im Rahmen der Los Angeles Auto Show 2018 (30. November bis 9. Dezember ) statt. In den Handel kommt der neue Mazda3 2019. Neben dem neuen "Biesel"-Motor wird es auch konventionelle Triebwerke aus der aktuellen Skyaktiv-Motorenfamilie geben.

