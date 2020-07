Japaner haben den Bestellstart für die vierte Generation eröffnet.

Den Preis für den neuen „Über-Yaris“ mit 261 PS hat Toyota bereits vor einigen Wochen verraten (ab 38.490 Euro). Nun können in Österreich auch die zivilen Varianten des japanischen Polo-Gegners bestellt werden. Los geht es ab 16.990 Euro. Darüber hinaus hat Toyota noch eine Leasingangebot geschnürt. Hier startet die monatliche Rate ab 99 Euro - bei Leasingfinanzierung über die Toyota Kreditbank inkl. 4 Jahre Garantie- und Service-Paket. Das zur Markteinführung verfügbare Top-Modell Premiere Edition schlägt mit 24.990 Euro (bzw. 154 Euro pro Monat) zu Buche:

© Toyota

Design und Abmessungen

Obwohl es sich um eine vollständige Neuentwicklung handelt ist der neue Yaris auf den ersten Blick als solcher zu erkennen. Bei genauerer Betrachtung fallen aber die neuen Proportionen auf. Der 3,94 Meter lange Kleinwagen ist 5 mm kürzer, 50 mm breiter und 40 mm flacher als sein Vorgänger. Deshalb steht er nun deutlich knackiger auf der Straße. Die Front wird vom großen Kühlergrill, den markanten LED-Scheinwerfern, die weit bis in die Karosserie reichen, sowie der gestreckten Motorhaube geprägt. In der Seitenansicht finden sich einige Charakterlinien, eine nach hinten stark ansteigende Fensterlinie und stärker betonte Radhäuser. Das farblich abgesetzte Dach mit dem großen Dachkantenspoiler passt gut ins Bild. Am Heck gibt es geschwungen designte LED-Rückleuchten, die mittels Leuchtenband und schwarzer Blende miteinander verbunden werden. Trotz der deutlich geschrumpften Höhe soll es bei der Kopffreiheit keinerlei Einschränkungen geben. Denn dank der neuen GA-B-Plattform sitzen Fahrer und Passagiere tiefer, als im Vorgängermodell. Wer in seinem neuen Yaris lieber höher sitzen will, muss sich bis zum kommenden Jahr gedulden. Denn dann geht die City-SUV-Variante Yaris Cross an den Start.

© Toyota

Antrieb

Toyota bietet den neuen Yaris mit drei Motorisierungen an. Highlight ist dabei der neue Hybridantrieb, bei dem die vierte Generation des Dual-Motor-Konzepts zum Einsatz kommt. Laut den Entwicklern ist der 116 PS starke 1,5-Liter-Dreizylinder eng mit den Vierzylindern aus RAV4 und Corolla verwandt. Dank Unterstützung des zusätzlichen Elektromotors sollen 80 Prozent der Stadtfahrten rein elektrisch möglich sein. Dafür ist neben der neuen Lithium-Ionen-Batterie vor allem die sogenannte „Hairpin-Wicklung“ der E-Maschine verantwortlich. Während bisher Drähte miteinander verflochten wurden, kommen nun Kupferstäbe zum Einsatz. Dies ermögliche bei identischen Abmessungen eine deutlich höhere Leistungsdichte. Kraftstoffverbrauch und Emissionen gehen um mehr als 20 Prozent zurück, während die Systemleistung um rund 15 Prozent gesteigert wurde. Das Ergebnis sind 3,8 Liter auf 100 km bzw. 87 g CO2/km (nach WLTP). Insgesamt soll der neue Hybridantriebsstrang um 20 Prozent effizienter arbeiten, als jener des Vorgängers. Als Alternativen zum 1,5 Liter Hybrid bietet Toyota zwei reine Dreizylinder-Benziner mit 1,0 (71 PS) und 1,5 Liter Hubraum (121 PS) an.

© Toyota

Innenraum

Da das Interieur des aktuellen Yaris im Vergleich zu anderen Kleinwagen mittlerweile ziemlich angestaubt wirkt, haben die Japaner auch das Cockpit völlig neu gestaltet. Es ist nun stärker auf den Fahrer fokussiert. Alle fahrrelevanten Informationen stehen auf miteinander vernetzten Bildschirmen zur Verfügung: dem zentralen, weit oben platzierten Touchscreen, einem TFT-Display in der Instrumententafel sowie dem optionalen 10 Zoll großen Head-up-Display auf dem Armaturenbrett. Letzteres projiziert die wichtigsten Fahrzeugdaten, Warnhinweise wie zum Beispiel Tempolimits und die Anzeigen des Navigationssystems (kostet extra) direkt auf die Frontscheibe. Zu den weiteren Neuerungen zählt eine kabellose Lademöglichkeit für kompatible Smartphones. Positiv: Für die Bedienung von Klimaanlage und Lautstärke gibt es auch weiterhin echte Tasten. Solche finden sich auch am etwas kleineren Multifunktions-Lenkrad. Das schlankere und niedrigere Armaturenbrett, soll für einen guten Raumeindruck sorgen. Die Mittelkonsole mit praktischen Ablagen wurde etwas breiter und höher gestaltet. Die größeren und straffer gepolsterten Sitze sollen langstreckentauglich sein. Zudem verbaut Toyota deutlich mehr Soft-Touch-Materialien, was dem Qualitätseindruck deutlich zugute kommt.

© Toyota

Umfangreiche Ausstattung

In der vierten Modellgeneration fährt die fünftürige Einstiegsversion Active u.a. mit elektrisch einstellbaren Außenspiegeln, elektrischen Fensterhebern vorne, Klimaanlage, Zentralverriegelung und einem 4,2 Zoll großen Multi-Informationsdisplay vor. Zusätzlich gibt es Regensensor, Lederlenkrad und das 7-Zoll Toyota Touch Multimediasystem. Neben einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung umfasst es die Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto, sodass sich persönliche Apps direkt auf dem 7-Zoll-Touchscreen im Fahrzeug nutzen lassen. Auch das Bild der Rückfahrkamera wird auf dem zentralen Display angezeigt. Für Sicherheit sorgen neben acht Airbags diverse Assistenzsysteme wie adaptiver Tempomat inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Pre-Collision Notbremssystem, das jetzt auch eine Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung beinhaltet, Kreuzungsassistent, aktiver Spurhalte- und Fernlichtassistent sowie Verkehrszeichenerkennung. Wer sich anstelle des 71 PS starken Einstiegsbenziners für den 116 PS starken Hybridantrieb entscheidet, profitiert in der Ausstattungslinie Active zusätzlich von einer elektronischen Parkbremse, Klimaautomatik und einer Mittelkonsole mit Armauflage.

© Toyota

Mit einer Zweifarblackierung rollen die Style und Premiere-Edition aus dem Werk. Innen gibt es bei beiden eine schwarze Teilleder-Ausstattung. Der Yaris Lounge setzt auf Vollleder und ein hellgraues Interieur. Komplettiert wird die Serienausstattung beim Top-Modell mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, beheizbarem Lederlenkrad und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Der zentrale Touchscreen wächst auf acht Zoll. Die zum Marktstart angebotene Premiere Edition erweitert das Style-Niveau um ein 10-Zoll-Head-up-Display, induktive Ladestation und einer Ambientebeleuchtung.

Fazit

Toyota fertigt den neuen Yaris wieder in seinem französischen Werk (Onnaing). In der vierten Generation macht der Kleinwagen einen großen Schritt nach vorne. Außen wirkt er trotz nahezu identischer Länge deutlich erwachsener, die neue Plattform ist erheblich steifer, was für ein besseres Fahrverhalten spricht und im Cockpit sowie bei den Assistenzsystemen ist der Yaris ebenfalls auf dem neuesten Stand. Sparsame Motoren runden das stimmige Gesamtbild ab. Ab sofort müssen sich VW Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta, Seat Ibiza, Peugeot 208, Skoda Fabia, Honda Jazz, Hyundai i20, Kia Rio, Nissan Micra & Co. auf einen starken Gegner aus dem Land des Lächelns einstellen.