Heimischer Automarkt im April komplett am Boden - nur Tesla profitiert.

International hat Tesla die etablierten Autobauer in der Corona-Krise bereits ordentlich geschockt . Während so gut wie alle Hersteller in den letzten Wochen enorme Verkaufsrückgänge hinnehmen mussten, verkaufte der US-Elektroautobauer heuer sogar mehr Stromer als im Vorjahr. Und nun setzt sich dieser Trend auch in Österreich fort. Nachdem die Verkaufszahlen bereits im März 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 67 Prozent eingebrochen sind, sieht es im April nicht viel besser aus. Laut den am Dienstag von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen beträgt das Minus gegenüber April 2019 satte 64,9 Prozent. Betroffen sind so gut wie alle Marken - nur Tesla schwimmt gegen den Strom. Die aktuelle Rabattschlacht dürfte also weitergehen.

Alle Antriebsarten im Minus

Im April 2020 wurden insgesamt nur 11.220 Fahrzeuge neu zugelassen. Die Neuzulassungen benzinbetriebener Pkw sanken um 71 Prozent (Anteil: 44,8%), jene von Diesel-Pkw um 63,8 Prozent (Anteil: 40,0%). Weniger Neuzulassungen gab es auch bei Pkw mit Elektroantrieb. Hier ist das Minus mit 23,1 Prozent jedoch etwas kleiner ausgefallen. Der Markteanteil der Stromer ist auf 5,0 Prozent gestiegen.

Marken

Die Pkw-Marken mit den meisten Neuzulassungen waren VW (Anteil: 14,7%), Skoda (Anteil: 13,1%) und BMW (Anteil: 7,6%). Der Münchner Premiumhersteller schafft somit den Sprung aufs Stockerl. Unter den Top 10 Pkw-Marken verzeichneten alle Marken zweistellige Rückgänge: Skoda (-44,7%) , Renault (-51,4%) , Audi (-56,7%) , Mercedes (-57,6%) , BMW (-57,7%) , Peugeot (-62,3%) , VW (-66,6%) , Kia (-67,2%) , Ford (-67,5%) und Seat (-74,0%) . Tesla belegt Rang 17 und schaffte damit den Sprung unter die Top 20. Der US-Autobauer konnte die Verkaufszahlen als einziger Top-20-Hersteller im Vergleich zum Vorjahr sogar steigern (+40,4%).

Modelle

Im Modellranking gibt es gleich mehrere faustdicke Überraschungen. So kann Skoda Platz 1 und 2 für sich verbuchen ( Octavia vor Fabia). Der VW Golf stürzt hingegen auf Platz 10 ab. Beim ewigen Bestseller findet gerade ein Genertionswechsel statt - vom brandneuen Golf VIII dürften noch nicht allzu viele Auto in Österreich angekommen sein. Dieser Abstürz führt auch dazu, dass das Tesla Model 3 den Wolfsburger im April 2020 überholen konnte. Der US-Stromer landet auf Platz 7.

Besserung in Sicht

Die enormen Verkaufsrückgänge im März und April sind natürlich der Coronavirus-Krise geschuldet. Die Autohändler mussten ihre Showrooms Mitte März zusperren und durften sie erst Anfang Mai wieder öffnen. Im Mai 2020 dürfte das Minus also nicht mehr ganz so dramatisch ausfallen. Ein Rückgang von über 60 Prozent ist schon enorm. Dennoch wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis sich die Verkaufszahlen auf das Vorkrisenniveau erholen. Viele potenzielle Autokäufer sind derzeit nicht unbedingt in Kauflaune. Die unsichere Wirtschaftslage, Einbußen beim Einkommen oder Jobverlust sind kein gutes Umfeld für einen Neuwagenkauf.

