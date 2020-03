Originaler DeLorean DMC-12 auf willhaben

Flügeltür-Coupé wurde dank der „Zurück-in-die-Zukunft“-Filme zur Legende.

Anfang des Jahres sorgte ein gebrauchter Lexus von Richard „Mörtel“ Lugner auf willhaben für Furore. Nun gibt es auf dem heimischen Online-Marktplatz ein Fahrzeug, das bei Film- und Autofans für noch mehr Begeisterung sorgen dürfte. Konkret handelt es sich dabei um einen originalen DeLorean DMC-12.

Dank Hollywood ein Kultauto

Wer sich also schon immer einmal wie Marty McFly (gespielt von Michael J. Fox) in den „ Zurück in die Zukunft “-Filmen fühlen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. Vorausgesetzt sind jedoch 60.000 Euro. Denn so viel Geld will der steirische Händler (Auto Strobl; Standort Feldbach) für das amerikanische Flügeltür-Coupé haben.

Daten

Laut der Anzeige handelt es sich bei dem DeLorean DMC-12 um ein Fahrzeug aus einer deutschen Autosammlung. Das Kultauto hat 55.000 Meilen (88.600 km) am Tacho, wurde im Juli 1987 erstmals zugelassen und wird von einem V6-Benziner mit 137 PS angetrieben. Bezüglich dem Allgemeinzustand heißt es wie folgt: „Angesichts der grundsätzlichen werksseitigen DeLorean Qualität und der sich am Markt befindlichen Exemplare ist die Qualität als gut zu bezeichnen.“

Ausstattung

Zu den Ausstattungs-Highlights zählen Lederausstattung, Lederlenkrad, elektrische Fensterheber, Radio und elektrisch verstellbare Außenspiegel. In der unbeschädigten Niro-Karosserie seien keine Dellen vorhanden. Beim Kauf eines Oldtimers sollte man stets einen echten Kenner mit dabei haben – sofern man nicht selbst einer ist.

