Autobauer hat bereits über 1.000 Ladepunkte für Elektro- und Plug-in-Hybridautos im Betrieb.

Porsche ist über den VW-Konzern zwar auch beim Schnelllade-Netz von Ionity mit dabei, daneben baut der Hersteller aber auch ein eigenes Ladenetz exklusiv für Kunden des Hauses auf. Dieses hört auf den Namen "Porsche Destination Charging" und tritt in direkte Konkurrenz zu Teslas Super-Chargern. Nun zeigt sich, dass der Ausbau zügig voranschreitet.

Porsche-Fahrer laden gratis

Laut Porsche umfasst das Programm aktuell 1.035 AC-Ladepunkte in rund 20 Ländern. Bis Ende dieses Jahres sollen rund 900 weitere Standorte hinzukommen. In Österreich sind aktuell 34 AC-Ladepunkte an 21 Standorten verfügbar. Sie können online (Link unten) oder direkt über das Navigationssystem abgerufen werden. Die Ladepunkte befinden sich an ausgewählten Hotels, Flughäfen, Museen, Shopping Malls, Sport Clubs und Yachthäfen. Porsche-Kunden mit einem Taycan oder Plug-In-Hybrid-Modellen wie Cayenne (Coupé) oder Panamera laden dort kostenfrei.

In vielen Ländern Europas

AC-Ladepunkte von "Porsche Destination Charging" werden im Navi angezeigt.

Das Programm wird in allen Märkten angeboten, in denen Plug-In-Hybrid-Modelle und vollelektrifizierte Fahrzeuge von Porsche verkauft werden. Die Auswahl an Modellen soll in nächster Zeit ja drastisch steigen . In Europa reicht das Angebot von Österreich und Deutschland über Spanien und Italien bis hin zu den Benelux-Staaten und einigen osteuropäischen Märkten.

