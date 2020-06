Land Rover feiert den 50. Geburtstag seiner Ikone mit einem Sondermodell.

Im Jahr des 50-jährigen Range Rover Jubiläums kann die Nobelschiene von Land Rover mit einer ganzen SUV-Modellfamilie auftrumpfen: Evoque , Velar , Range Rover Sport und der legendäre Range Rover. Passend zum runden Geburtstag kommt Letzterer nun als Sondermodell in den Handel. Der weltweit auf 1.970 Exemplare limitierte Range Rover „Fifty“ weist gleich mehrere Zitate seines Urahns auf.

© Jaguar Land Rover

Besonderheiten

Das neue Sondermodell erinnert an das Range Rover Premierenjahr, basiert auf der bereits opulent ausgestatteten Autobiography Ausführung und sattelt noch ein paar maßgeschneiderte Extras drauf. So hat die hauseigene Spezialabteilung Land Rover Special Vehicles unter anderem drei klassische Lackfarben aus den 1970er Jahren entwickelt. Darüber hinaus verfügt der Range Rover Fifty über mehrere Karosserieakzente in Auric Atlas und die Auswahl unter zwei exklusiv diesem Modell vorbehaltenen Raddesigns der Dimension 22 Zoll.

© Jaguar Land Rover

Hinzu kommen „Fifty“-Schriftzüge aus der Feder von Land Rover Chefdesigner Gerry McGovern an der Karosserie und im Interieur, etwa auf einer Plakette in der Mittelkonsole, die auch die Modellnummer von 1 bis 1970 enthält, dazu an den Kopfstützen, dem Armaturenbrett und den beleuchteten Einstiegsleisten.

© Jaguar Land Rover

Keine Einschränkungen bei der Auswahl

Der Range Rover Fifty ist sowohl mit normalem als auch mit langem Radstand lieferbar. Zur Wahl stehen ferner die vier Lackfarben Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba und Santorini Black. Für einige wenige Exemplare der Jubiläumsedition gibt es die bereits erwähnten klassischen Lackierungen, die Tönen aus der Farbpalette der ersten Range Rover Generation nachgebildet sind: Tuscan Blue, Bahama Gold und Davos White. Bei den Antrieben können die Kunden ebenfalls nach ihrem Geschmack auswählen, denn das Sondermodell gibt es mit Diesel, Benzinmotor und als P400e Plug-in Hybrid.

© Jaguar Land Rover

Verfügbarkeit

Das limitierte Sondermodell ist in Kürze bestellbar. Der Preis des Range Rover Fifty hängt von Motor, Radstand und Lackierung ab.

Video zeigt Entwicklung

Neben dem Sondermodell hat Land Rover auch die Geschichte des Vaters aller Luxus-Offroader zusammengefasst. Diese ist in folgendem Video zu sehen: