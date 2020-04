Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf heimische Führerschein-Neulinge sondern auch auf Besitzer neuer Autos. Wer einen Pkw neu kauft, bekommt vom Hersteller eine mehrjährige Neuwagengarantie. Diese beinhaltet im Regelfall, dass ein jährliches Service in einer Vertragswerkstatt des Herstellers durchgeführt werden muss - an dieser Verpflichtung ändert auch die Corona-Pandemie grundsätzlich nichts, so der ÖAMTC. Allerdings zeigen sich die Händler kulant.