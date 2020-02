Spektakuläre Edition vom BMW M2

BMWs Sportabteilung, die M GmbH, hat jetzt eine neue Kooperation vorgestellt: ein mehrstufiges Projekt mit dem zeitgenössischen Künstler Futura 2000. Die Zusammenarbeit beginnt auf der Kunstmesse Frieze Los Angeles 2020 (13. bis 16. Februar). Hier sind drei exklusive Einzelstücke des M2 Competition zu sehen, die von dem für seine Farben und konzentrischen Formen bekannten Künstler gestaltet wurden. Darüber hinaus gestaltet Futura 2000 außerdem eine limitierte Edition des kompakten Sportcoupés, die ab Juni 2020 auf den Markt kommt.

Design

Die drei Unikate des M2 by FUTURA 2000 wird der Künstler sowohl außen als auch innen umfassend umgestalten. Die limitierten Serienexemplare (siehe Fotos) tragen ebenfalls seine Handschrift. Die Dekorleisten an der Instrumententafel und der Mittelkonsole verfügen über ein spezielles und bei jedem Fahrzeug individuelles Design. Die zweifarbigen M Sportsitze mit Leder Dakota in Schwarz und Elfenbein-Weiß tragen Kontrastnähte in Polar-Blau. Außerdem gehören ein M Sportlenkrad mit Alcantara-Bezug und grauer 12-Uhr-Markierung sowie spezielle Einstiegsleisten mit der laufenden Editions-Nummer der limitierten Auflage und einer Futura-Signatur zum Innenraumpaket.

Außen sind die M2 Edition designed by FUTURA 2000 an lackierten Flächen an Front- und Heckschürze sowie den Seitenschwellern zu erkennen. Dazu sind sie mit 19-Zoll-Leichtmetallrädern in Jetblack matt ausgerüstet. Insgesamt sieht das limitierte Sondermodell ziemlich spektatkulär und böse aus.

M2 ist erfolgreichstes M-Modell

Der M2 Competition ist für die M GmbH ein Erfolgsmodell. Der heckgetriebene Kompaktklassler, der von einem doppelt aufgeladenen Sechszylinder-Reihenmotor mit 410 PS angetrieben wird, war im Jahr 2019 das meistverkaufte BMW M Fahrzeug. Heuer kommt noch der limitierte M2 CS auf den Markt. Dieser leistet satte 450 PS und kostet in Österreich über 100.000 Euro. Wie viel die Futura-2000-Edition kosten wird, haben die Münchner noch nicht verraten.

