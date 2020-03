Mercedes rüstet sein geniales MBUX-Entertainment weiter auf.

Mit der Einführung der aktuellen A-Klasse im Jahr 2018 feierte auch das Multimediasystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sein Debüt. Mittlerweile ist das System in fast allen aktuellen Mercedes-Modellen verfügbar – ab Sommer auch in der facegelifteten E-Klasse . Kernelement ist die schlaue Sprachsteuerung, die mit dem Befehl „Hey Mercedes“ aktiviert wird. Der smarte Assistent wird dank künstlicher Intelligenz laufend besser und ist für viele der nach wie vor beste digitale Helfer der Autowelt. Nun hat Mercedes MBUX noch einmal ordentlich aufgerüstet.

Mit dem Auto auf "Du"

Ab April 2020 legt der Sprachassistent quasi seine Krawatte ab und geht dann in vielen Sprachen (inklusive Deutsch) auf das „Du“ über. Das soll die Kommunikation zwischen dem Besitzer und seinem Fahrzeug auf einer neue, persönliche Ebene heben. Die Kunden werden also künftig geduzt, anstatt mit einem förmlich „Sie“ angesprochen. Darüber hinaus kommen diverse neue Funktionen hinzu.

Drei neue Funktionen

1. Wetterbericht

Mit dem neuen Update integriert Mercedes die Möglichkeit, sich den Wetterbericht für bestimmte Regionen vorlesen zu lassen – in nahezu allen Sprachen. Das beinhaltet unter anderem den Schneebericht für beliebte Skigebiete, wie Sölden. Dabei werden sowohl die Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt und vorgelesen als auch wie viele Liftanlagen verfügbar und wie viele davon in Betrieb sind. Ab der nächsten Saison kommen also Ski-Fahrer voll auf ihre Kosten.

2. Horoskop

Passend zum Markenlogo blickt MBUX künftig für den Fahrer in die Sterne. Die Abfrage eines persönlichen Horoskops („Hey Mercedes, nenne mir das Horoskop für Wassermann!“) wurde nämlich ebenfalls ergänzt. Für das Horoskop wird per Sprachdialog das Geburtsdatum oder das Sternzeichen abgefragt und das jeweilige Tageshoroskop vorgelesen.

3. Quizmaster

Zusätzlich zur Sterndeutung und zum Wetterfrosch betätigt sich MBUX nach dem Update auch als Quizmaster: Konkret gibt es das Geo-Rätsel „Stadt, Land, Fluss“ zu den Hauptstädten der Welt. Das soll die Reise in einem Mercedes-Modell kurzweiliger machen.

