Tesla-Gegner Byton steht vor dem Aus

Einer der aussichtsreichsten Elektroautobauer steht vor dem Aus. Schuld ist die Coronakrise. Sie hat Byton in starke Bedrängnis gebracht. Die vor drei Jahren mit ehrgeizigen Expansionsplänen gegründete Firma kündigte an, die Produktion ab 1. Juli auszusetzen, um sich neu aufzustellen. Byton ist ein chinesischer Hersteller, der aber fast ausschließlich von ehemaligen Managern deutscher Automarken geführt wird. Die Firmenzentrale liegt in Shanghai. Zudem gibt es Niederlassungen in Santa Clara (Kalifornien) sowie in München.