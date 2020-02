Tesla Model S jetzt mit 630 km Reichweite

Kurz nachdem Jaguar die Reichweite des I-Pace per Software-Update erhöht hat, dürfen sich nun auch Kunden von Tesla über ein derartiges Upgrade freuen. So teilte Firmen-Chef Elon Musk via Twitter mit, dass das Model S und das Model X mit einer Vollladung nun weiter kommen.

Model S jetzt mit 630 km Reichweite

Auch hier erfolgt die Erhöhung der Reichweite per Software-Update. An der Batteriekapazität von 100 kWh ändert sich nichts. Demnach schafft die Elektro-Limousine im strengen EPA-Messzyklus künftig bis zu 630 Kilometer (aktuell 610 km), beim Elektro-SUV sind aufgrund der Verbesserung nun bis zu 565 km (aktuell 507 km) möglich. Wie unsere Tests zeigten, sind diese Werte bei gemäßigter Fahrweise und idealen Bedingungen (Temperatur, Tageszeit, Topographie, etc.) auch in der Realität zu schaffen. 450 km dürften nun selbst bei flotterer Gangart kein Problem mehr sein. Dank des gut ausgebauten Super-Charger-Netzes entlang der europäischen Autobahnen verlieren so auch längere Reisen ihren Schrecken.

„Maximale Reichweite“

Die neuen Werte gelten für das Model S „Maximale Reichweite“, das in Österreich ab 87.000 Euro zu haben ist, und für das Model X „Maximale Reichweite“, das hierzulande mit mindestens 92.700 Euro zu Buche schlägt. In Europa sind auf der Homepage noch die „alten“ Reichweiten (610 und 507 km) angeführt. Die neuen Werte dürften aber auch außerhalb den USA in Kürze zum Standard zählen.

400 Meilen als Ziel

Mit dem neuerlichen Reichweitenzuwachs, der via Tweet verkündet wurde, kommt Musk seinem Ziel immer näher. So stellte er vor einiger Zeit beim Model S eine Reichweite von bis zu 400 Meilen (644 km) in Aussicht. Aktuell sind es 390 Meilen respektive 630 Kilometer.

