Kompakter Stromer könnte ein Tesla für jeden Geldbeutel werden.

Dank der weltweiten Verfügbarkeit des Model 3 konnte Tesla 2019 einen neuen Absatzrekord verzeichnen . Auch in Österreich war die Elektrolimousine im Vorjahr der mit Abstand meistverkaufte Stromer . Mit einem Einstiegspreis von 46.700 Euro ist das Model 3 zwar das günstigste Modell der Marke, für viele Käufer ist es dennoch nicht leistbar. Künftig könnte es aber auch einen Tesla für alle geben.

Tesla plant neues Einstiegsmodell

Der US-Elektroautobauer hat nun nämlich eine offizielle Skizze veröffentlicht, die ein Fahrzeug zeigt, das es bisher noch nicht gibt. Optisch erinnert der kompakte Stromer bis zur B-Säule etwas an den VW ID.3 , mit dem Volkswagen ab Juni 2020 den Massenmarkt erobern möchte. Mit der kleinsten Batterie, die eine Reichweite von 330 km bietet, soll der ID.3 knapp 30.000 Euro kosten. Den exakten Preis hat der deutsche Autobauer nach wie vor nicht verraten. Die Serienproduktion ist Ende 2019 angelaufen .

Neue Gigafactory

In Zukunft will Tesla offenbar ebenfalls in diesem Segment mitmischen. Bis auf die Skizze gibt es aber noch keine Informationen zum neuen Modell. Es soll jedoch in einem neuen Design- und Forschungszentrum in China entstehen. Dieses befindet sich in der neuen Gigafactory, die Tesla Ende 2019 in der Nähe von Shanghai eröffnet hat .

Günstig dank Produktion in China

Laut einer offiziellen Aussendung hat Tesla mittlerweile mehrere Ingenieure und Designer für das neue F&E-Zentrum eingestellt. Dabei wurde auch die Skizze des kompakten Stromers veröffentlicht. Der Branchenblog Electrek geht davon aus, dass das neue Einstiegsmodell (falls es tatsächlich realisiert wird) in China vom Band rollt und von dort aus weltweit exportiert wird. Die günstigen Lohnkosten und eine hohe Produktionszahl könnten für niedrige Preise sorgen.

Diashow: Tesla Model 3 AWD Long Range im Test 1/24 © © auto.oe24.at (set) Das 4,70 Meter lange Model 3 wirkt zwar nicht wie aus einer anderen Welt, hebt sich von normalen Fahrzeugen aber doch deutlich ab. 2/24 © © auto.oe24.at (set) Schweinwerfer wie Klupschaugen und der fehlende Grill lassen den Stromer freundlich blicken. 3/24 © © auto.oe24.at (set) Die spezielle Form ist der hervorragenden Aerodynamik geschuldet. 4/24 © © auto.oe24.at (set) Die Heckansicht wirkt durchaus stämmig und passt somit zu den Fahrleistungen. 5/24 © © auto.oe24.at (set) Wer einmal in einem Model 3 gesessen ist, weiß, wie ein auf das Wesentliche reduzierte Cockpit tatsächlich aussieht. 6/24 © © auto.oe24.at (set) Ein solches Interieurkonzept ist zwar vergleichsweise günstig zu produzieren, wirkt aber dennoch hochwertig und futuristisch. 7/24 © © auto.oe24.at (set) Eigentlich gibt es nur ein Lenkrad mit zwei frei belegbaren Bedientasten, zwei Lenkstockhebel und einen 15 Zoll großen Touchscreen. 8/24 © © auto.oe24.at (set) Der Warnblinkschalter und der SOS-Knopf sind im Dach (vor dem Innenspiegel) verbaut. 9/24 © © auto.oe24.at (set) Das Platzangebot reicht auch im Fond für Erwachsene völlig aus. Gut an kühlen Tagen: Die Rücksitzbank ist beheizbar. 10/24 © © auto.oe24.at (set) Normalerweise kritisieren wir immer, wenn Hersteller zu viele Funktionen im Touchscreen unterbringen. Bei Tesla ist das jedoch nicht der Fall. 11/24 © © auto.oe24.at (set) Obwohl so gut wie alles über das große Display gesteuert wird, klappt das genau so einfach wie am iPhone oder iPad. 12/24 © © auto.oe24.at (set) Der 15 Zoll große Monitor bietet eine hervorragende Grafik, reagiert extrem flott auf Befehlseingaben (zoomen, tippen, wischen, etc.) und ist sowohl von Fahrer- wie Beifahrersitz aus gut erreichbar. 13/24 © © auto.oe24.at (set) Besonders beeindruckend ist die Echtzeit-Navigation via Google Maps. 14/24 © © auto.oe24.at (set) Die Steuerung der Klimaanlage ist besonders innovativ. Hier kann man den Luftstrom per Wichgeste genau dorthin steuern, wo man ihn haben möchte. Tesla-Fahrer... 15/24 © © auto.oe24.at (set) ...haben dank ständiger Online-Anbindung auch Zugriff auf den Musik-Streamingdienst Spotify. Somit stehen rund um die Uhr über 50 Millionen Songs zur Wahl. Die... 16/24 © © auto.oe24.at (set) ...Rückfahrkamera liefert ebenfalls ein tolles Bild und blendet zusätzliche Hilfslinien ein. 17/24 © © auto.oe24.at (set) Im "Tesla"-Menü finden sich zahlreiche Spielereien. Wer Mitfahrern einen Streich spielen will, kann den "Furzkissen"-Modus aktivieren. Mit diesem... 18/24 © © auto.oe24.at (set) ...lässt sich einstellen, dass es sich so anhört, als hätte ein Mitfahrer - egal auf welchem Platz er sitzt - einen fahren lassen. 19/24 © © auto.oe24.at (set) Der an sich gut nutzbare, 365 Liter große Kofferraum ist nur durch eine vergleichsweise kleine Luke erreichbar. Die Ladekabel... 20/24 © © auto.oe24.at (set) ...sind im darunter liegendem Fach verstaut. Dank der... 21/24 © © auto.oe24.at (set) ...Elektroplattform gibt es auch unter der vorderen Haube einen 60 Liter großen Kofferraum. 22/24 © © auto.oe24.at (set) Der Ladeanschluss befindet sich vor dem Rücklicht an der linken Seite. 23/24 © © auto.oe24.at (set) Vor der Rückfahrt nach Wien haben wir das Model 3 an einer Starkstromleitung (400 V) von einer Restreichweite von ca. 70 km auf eine Reichweite von 500 km aufgeladen. Das dauerte etwas über sieben Stunden. An Teslas Superchargern geht es deutlich flotter. 24/24 © © auto.oe24.at (set) Nach unserer mehrtägigen Testfahrt kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von rund 18 Kilowattstunden, was für ein derart großes und schnelles Auto ein sehr guter Wert ist.