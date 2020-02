Japaner haben den (günstigen) Preis für das neue Basismodell des Coupés verraten.

Kurz nachdem der GR Supra 2.0 mit Vierzylinder-Motor vorgestellt wurde, ist er in Österreich bestellbar. Toyota verlangt für das 258 PS starke Coupé mindestens 55.900 Euro. Zum Vergleich: Das einzig bisher erhältliche Modell mit 340 PS starkem Sechszylinder schlägt mit mindestens 71.900 Euro zu Buche. Die auffällige Farbe „Lightning Yellow“ (Foto oben) ist aufpreisfrei zu haben. Zum Marktstart im März gibt es auch die limitierte „Fuji Speedway“ Edition (Fotos unten), die gemeinsam mit der neuen Vierzylinder-Version vorgestellt wurde. Alle für den Weltmarkt gebauten Supra GR laufen – genau wie der Technik-Bruder BMW Z4 - bei Magna Steyr in Graz vom Band.

© Toyota

GR Supra mit Vierzylinder

Bei dem neuen Einstiegstriebwerk, das wie der Sechszylinder von BMW stammt, handelt es sich um einen 2,0 Liter-Turbobenziner mit 258 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm. Die Kraft wird – wie im Z4 - serienmäßig über eine Achtgang-Automatik an die Hinterräder weitergeleitet. So gerüstet, sprintet der neue Einstiegs-Supra in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Die Fahrleistungen sind für heimische Straßen also mehr als ausreichend.

© Toyota

Vorteile

Beim Handling profitiert der GR Supra sogar von den fehlenden Zylindern. Denn der neue Motor bringt rund 100 Kilogramm weniger auf die Waage und ist zudem näher zur Fahrzeugmitte eingebaut. Dadurch kommt das Coupé auf eine ideale Gewichtsverteilung von 50:50. Wer die Fahrdynamik weiter steigern will, kann zum optionalen Performance-Paket greifen (siehe unten). Dieses bietet u.a. ein aktives Sperrdifferenzial, größere Bremsen und ein adaptives Fahrwerk.

© Toyota

Ausstattung

Die Serienausstattung kann sich ebenfalls sehen lassen. Das neue Basismodell verfügt stets über Sportsitze, ein Infotainment-System mit 8,8 Zoll Touchscreen, ein Navigationssystem sowie Toyotas bekanntes Safety-Sense-Paket. Letzteres beinhaltet u.a. Assistenzsysteme wie Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie einen Spurhalteassistenten. Auf Wunsch gibt es Extras wie elektrische Vollledersitze, ein Surround-Soundsystem oder diverse Konnektivitätsdienste für das Infotainment.

© Toyota

Zwei Pakete als einzige Extras

Neben diversen Farben gibt es nur zwei Extras, die in Pakete zusammengefasst sind. Das Performance-Paket kostet 2.882 Euro und beinhaltet ein aktives Sperrdifferenzial an der Hinterachse, ein adaptives Fahrwerk mit Dämpfersteuerung, Brembo Performance-Bremsscheiben und rot lackierte Bremssättel mit GR-Schriftzug. Für das Granturismo Paket werden 3.275 Euro fällig. Es umfasst ein JBL-Soundsystem, ein Head-up-Display, eine kabellose Ladefunktion für Smartphones, schwarze Ledersitze und elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion.

© Toyota

Sondermodell zum Start

Zur Markteinführung bietet Toyota den GR Supra 2.0 auch als limitiertes Sondermodell an - in Europa werden nur 200 Stück verkauft. Dieses hört auf den Namen „Fuji Speedway“, verfügt über einen speziellen weißen Lack, rote Spiegelkappen und Bremssättel sowie schwarze 19 Zoll Felgen (Serie: 18 Zoll). Innen gibt es rote Details an Lenkrad, Türtafeln und Mittelkonsole, Sportsitze mit Leder/Alcantara Bezug sowie Carbon-Einlagen. Darüber hinaus sind bei der Fuji-Speedway-Edition das Performance- und Granturismo-Paket serienmäßig an Bord.

>>>Nachlesen: Toyota GR Supra startet mit Vierzylinder

Verfügbarkeit

Zu den heimischen Händlern rollt der GR Supra mit Vierzylindermotor im April 2020. BMW bietet den Z4 auch mit 197 PS inklusive manuellem 6-Gang-Getriebe an. Ob es diese Version des Vierzylinders ebenfalls in den Toyota schafft, bleibt abzuwarten.

Noch mehr Infos über Toyota finden Sie in unserem Marken-Channel.

>>>Nachlesen: Toyota bringt "Über-Yaris" mit 261 PS und Allrad

>>>Nachlesen: Neuer Toyota Supra endlich in Österreich