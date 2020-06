Japaner schicken ihren Pick-up stark aufgefrischt in die zweite Lebenshälfte.

Der Hilux ist am globalen Pick-up-Markt ein echtes Urgestein und auch in Österreich seit vielen Jahren äußerst beliebt. Nun bekommt die aktuelle Generation des Toyota-Arbeitstiers mit Lifestyleansrpuch eine umfangreiche Auffrischung. Dabei wird auch ein großer Kritikpunkt ausgemerzt. Vielen Interessenten waren die 150 PS einfach etwas zu wenig Leistung, für ein Gefährt mit einer Tonne Zuladung und einer Anhängelast von 3,5 Tonnen. Doch damit ist nun Schluss.

© Toyota

Zusätzlicher Motor

Unter der großen Motorhaube gibt es nämlich einen Neuzugang. Konkret handelt es sich dabei um einen 2,8-Liter-Dieselmotor mit 204 PS und 500 Nm Drehmoment, der den Hilux in exakt 10 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt – 2,8 Sekunden schneller als der aktuelle und weiterhin verfügbare 2,4-Liter-Diesel mit 150 PS. Der neue Motor ist in Verbindung mit einer Sechsstufen-Automatik erhältlich und wird standardmäßig mit Allradantrieb ausgeliefert. Er steht für die beiden Karosserievarianten Extra Cab und Double Cab zur Verfügung.

© Toyota

Design und Innenraum

Optisch legt der Hilux ebenfalls ein Schäuferl nach. Die Frontpartie des Pick-ups wurde neu gestaltet: Der dreidimensionale Kühlergrill und der überarbeitete Stoßfänger lassen ihn selbstbewusster auf den Rädern stehen. Insgesamt wirkt der Hilux jetzt noch etwas robuster. Wer ihn eher als Lifestyle-Fahrzeug nutzt, wird sich über Extras wie die neu gestalteten LED-Leuchten für Front und Heck oder die schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen freuen. Innen versorgen das neu gestaltete Kombiinstrument und der 8-Zoll Touchscreen den Fahrer mit allen wichtigen Informationen. Die wichtigsten Funktionen werden weiterhin über mechanische Knöpfe und Regler gesteuert. Das muss bei einem Pick-up auch so sein. Dennoch hat Toyota auch das Multimedia-System verbessert. Es soll nun schneller reagieren und erlaubt die Integration des Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto. Zu den wichtigsten Komfortextras zählen u.a. schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, ein Navigationssystem, eine Klimaautomatik, Einparksensoren an Front und Heck sowie ein JBL Sound System.

© Toyota

Fahrwerk

Zum Glück bleibt der Hilux dem bewährten Leiterrahmen treu. Dennoch soll es nun bei weiterhin hoher Offraod-Kompetenz mehr Fahrkomfort auf der Straße geben. Verbesserungen an Lenksystem und Fahrwerk – darunter eine neue Abstimmung für die Stoßdämpfer, optimierte Blattfedern und neue Lager – sollen den Pick-up sanfter über Fahrbahnunebenheiten gleiten lassen. Laut Toyota wurden auch die Offroad-Fähigkeiten verbessert: Eine Elektronikfunktion bietet bei den 2WD-Varianten den Effekt eines mechanischen Sperrdifferenzials, die Absenkung der Leerlaufdrehzahl von 850 auf 650 U/min sowie das feiner abgestimmte Gaspedal sollen die Kontrolle im Gelände steigern. Hinzu kommen das modifizierte elektronische Stabilitätsprogramm VSC und eine Reifenwinkelüberwachung.

© Toyota

Neues Top-Modell

Abgerundet wird die umfangreiche Überarbeitung durch eine neue Topversion. Für die Varianten Extra Cab und Double Cab legen die Japaner die Ausstattungslinie „Invincible“ auf. Diese ist außen u.a. am eigenständigen Design für Kühlergrill, Stoßfänger, Unterfahrschutz, Kotflügel, Türgriffe, Räder und Ladeklappe erkennbar. Innen bietet der Hilux Invincible ein speziell gestaltetes Kombiinstrument, schwarze Applikationen sowie einen eigenständigen Smart-Entry-Schlüssel. In den Double-Cab-Versionen gibt es zusätzlich eine blaue Ambiente-Beleuchtung in den Türen sowie zweifarbige perforierte Ledersitze.

© Toyota

Verfügbarkeit

Laut Toyota kommt die überarbeitete Pick-up-Legende ab Mitte September in Österreich in den Handel. Dann wird er Konkurrenten wie Ford Ranger , VW Amarok, Mitsubishi L200 oder Nissan Navara das Leben wieder etwas schwerer machen. Der Vorverkauf des „neuen“ Hilux läuft in den nächsten Wochen an. Preise wurden noch nicht verraten.

Noch mehr Infos über Toyota finden Sie in unserem Marken-Channel.