Mit dem 212 PS starken und streng limitierten GR Yaris sorgte Toyota nicht nur bei Fans der japanischen Marke für Furore. Kein Wunder, dass die sportliche Topversion auch bei der neuen Yaris-Generation, die im Oktober präsentiert wurde, fix eingeplant ist.

Neuer Toyota GR Yaris

Hinter dem Kürzel GR versteckt sich Toyotas Rennsportabteilung Gazoo Racing. Beim neuen, für den Weltmarkt in Graz gebauten GR Supra ist die Abkürzung sogar stets mit dabei. Allzu viele Informationen vomneuen GR Yaris will Toyota vor der offiziellen Weltpremiere, die im Jänner 2020 auf dem Tokyo Auto Salon stattfindet, nicht verraten. Das Fahrzeug wurde jedoch komplett neu entwickelt und soll von den Erfahrungen aus dem Rallye-Sport profitieren. In der kürzlich zu Ende gegangen Rallye-Weltmeisterschaft 2019, hat Toyota Gazoo Racing (TGR) mit dem Yaris gerade den Fahrertitel gewonnen. Die Vorzeichen für das Serienmodell stehen also gut.

© Toyota

Teaser-Fotos geben Ausblick

Auf den beiden Teaser Fotos ist der neue GR Yaris noch getarnt. Die imposanten Radhausverbreiterungen, die Seitenschweller, die großen Räder, die Sportbremsanlage sowie der Dachkantenspoiler sind aber bereits erkennbar. Da der neue Yaris, der im Juni 2020 in den Handel kommt, von Haus aus deutlich dynamischer ausgerichtet ist als sein Vorgänger, dürfen sich die Fans beim GR-Modell auf einen echten Kracher freuen.

Ernst zunehmende Rennsemmel

Nach der Rückkehr des GR Supra ist der GR Yaris das zweite reine Sportmodell, das die Toyota Rennsportabteilung weltweit auf den Markt bringt. Da sich die Mannschaft sicherlich keine Blöße geben will, müssen sich Ford Fiesta ST, VW Polo GTI, Mini John Cooper Works und Co. wohl warm anziehen.

