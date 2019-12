Seit Sommer hat VW sein neues Marken-Flaggschiff am Start, den Touareg V8 TDI. Dieser steht mit seinen 422 PS und einem maximalen Drehmoment von 900 Nm ordentlich im Futter. Und auch der Preis von mindestens 114.740 Euro kann mit Luxus-SUVs anderer (Premium-)Hersteller locker mithalten. Doch wie immer, gibt es auch hier noch Kunden, denen das Modell von der Stange nicht stark bzw. exklusiv genug ist.

VW Touareg mit 500 PS und 970 Nm

Deshalb hat sich Abt Sportsline nach dem Touarg V6 TDI, der von 286 auf 330 PS aufgerüstet wurde, nun auch den bulligen Achtzylinder vorgenommen. Der weltgrößte Tuner von Marken aus dem VW-Konzern holt aus dem 4,0-Liter-Biturbo-Triebwerk noch etwas mehr heraus. Konkret hebt das eigens entwickelte Motorsteuergerät (Abt Engine Control) die Leistung auf exakt 500 PS. Gleichzeitig steigt das Drehmoment auf 970 Nm und kratzt damit an der magischen 1.000er-Marke. Das Leistungsplus macht sich nicht nur beim Ziehen schwerer Anhänger, sondern auch bei Zwischenspurts und Überholmanövern positiv bemerkbar. Das 2,3 Tonnen schwere Allrad-SUV tritt einfach noch etwas energischer an.

Neues „Schuhwerk“

Optisch hält sich Abt stark zurück. Lediglich die Logos an Front und Heck sowie die Felgen weisen darauf hin, dass hier ein spezieller Touareg daherkommt. Bei Letzteren markieren eindeutig die 22 Zöller das Highlight. Die Sportfelgen gibt es in mehreren Ausführungen, auf Wunsch auch als Komplettrad. Die Kunden können zwischen den Modellen HR, DR und FR in „mystic black" oder dem Modell GR in "glossy black" oder "matt black" wählen. Wer "leichteren Fußes" daher kommen möchte, kann zur ER-C Felge in „gun-metal diamantbedreht" in 20 Zoll greifen.

