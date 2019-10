Nachdem Seat den Mii electric und Skoda den Citigo-e iV mit größerer Batterie als jene des VW e-Up! vorgestellt haben, zieht der Konzern-Pionier der kleinen elektrischen Stadtflitzer nun nach. Ab sofort bekommt auch der aufgewertete e-Up! die große Batterie. Zudem ist er das erste VW-Modell, welches das neue Markenlogo trägt. Damit kommt er nicht nur dem großen elektrischen Bruder ID.3 zuvor, sondern auch dem Golf VIII, der am 24. Oktober präsentiert wird. Und die beste Nachricht: Trotz gesteigerter Reichweite wird der e-Up! deutlich günstiger.

„Neuer“ e-Up! mit mehr Reichweite

Wie bei den Konzernbrüdern ermöglichen auch hier die neuen Batteriezellen mit deutlich höherer Energiedichte künftig eine größere Reichweite. Konkret steigt der Energiegehalt der Batterien bei gleichen Abmessungen von 18,7 auf 32,3 kWh netto. Die praxisnahe Reichweite erhöht sich dadurch auf bis zu 260 km (WLTP). Der Verbrauch liegt bei 12,7 – 12,9 kWh/100 km. An der Leistung des rund 3,60 Meter kurzen e-Up! ändert sich nichts. Der nach wie vor 61 kW starke E-Motor beschleunigt den Stadtflitzer in 11,9 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 130 km/h ermöglicht auch Abstecher auf die Autobahn. Haupteinsatzgebiet dürfte jedoch der urbane Raum sein.

Laden und Ausstattung

Bei 40 kW DC-Ladeleistung (DC = Gleichstrom) reichen 60 Minuten, um die Akkus wieder zu 80 Prozent aufzuladen. Per serienmäßiger „maps + more“-App lässt sich das Laden via Smartphone starten, stoppen und zeitlich programmieren. Gleiches gilt für die ebenfalls serienmäßige Standklimatisierung des e-Up! Zur weiteren Serienausstattung zählen Klimaautomatik, Radiosystem „composition phone“ mit Bluetooth-Schnittstelle und DAB+ sowie der Spurhalteassistent „Lane Assist“.

e-Up! zum Kampfpreis

Der günstigere Preis wurde laut VW durch die Skaleneffekte der Großserie realisiert. Der Grundpreis des überarbeiteten e-Up! liegt bei 21.990 Euro. Wenn man die heimischen Förderungen in Anspruch nimmt, sinkt der Preis gar auf 17.690 Euro. In Österreich erhalten Käufer des e-Up! als Umweltbonus neben einer staatlichen Förderung von 1.500 Euro einen Zuschuss von Volkswagen über 1.800 Euro. Mit dem neuen Kampfpreis ist der e-Up! eines der günstigsten Elektroautos am Markt. Dank der gesteigerten Reichweite könnte er durchaus auch für Pendler, die weitere Strecken absolvieren müssen, eine Überlegung Wert sein.

