Volvo rüstet XC40 sowie 60er- und 90er-Reihe auf

Nach ihrem Debüt im XC90 und XC60 stehen die Benzin-Mild-Hybrid-Systeme mit integriertem Starter-Generator und 48-Volt-Architektur künftig in den gesamten 90er und 60er Baureihen sowie im XC40 zur Verfügung (siehe Tabellen unten). Unabhängig von der Kraftstoffart am „B“ in der Motorenbezeichnung erkennbar, sollen die elektrifizierten Volvo-Modelle unter realen Fahrbedingungen eine Senkung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen von bis zu 15 Prozent bieten.

© Volvo

Facelift für S90 und V90

Limousine und Kombimodelle der 90er Familie bekommen zudem ein Facelift: Nebelscheinwerfer, Spoiler und der untere Frontstoßfänger wurden neu gestaltet und lassen die Fahrzeuge etwas breiter wirken. Am Heck von V90 und V90 Cross Country gibt es modifizierte Rückleuchten mit neuer LED-Grafik und dynamischem Blinklicht. Neue Außenfarben und Raddesigns runden die dezente Auffrischung ab.

© Volvo

Neuerungen bei 60er und 90er Modellen

Weitere Neuerungen zum Modelljahr 2021 betreffen sowohl die 90er Baureihe (S90, V90 & XC90) als auch die 60er Familie (S60, V60 & XC60) .

Eine Neuheit der erweiterten Ausstattungsliste ist das verbesserte Bowers & Wilkins Audiosystem mit leistungsfähigerem Verstärker, automatischer Geräuschkompensation und einem neuen Soundmodus, der dem Klangambiente des Göteborger Jazzclubs Nefertiti nachempfunden ist.



Für bessere Luft im Innenraum soll das erweiterte Luftqualitätssystem mit PM2,5-Feinstaubfilterung sorgen. Mit Hilfe eines Partikelsensors lässt sich die Innenraumluft über den zentralen Touchscreen überwachen und bei Bedarf reinigen. Laut Volvo können selbst kleinste Partikel dem System herausgefiltert werden.



Die 12-Volt-Steckdose im Fond wird durch zwei USB-C-Ladeanschlüsse ersetzt. Vorne lässt sich das Smartphone in den meisten Modellvarianten künftig kabellos aufladen; das war bisher nur im XC40 möglich. Verfügbar ist jetzt auch eine spezielle Wollmischung für die Sitzbezüge, die zunächst im XC90 eingeführt wurde, sowie eine lederfreie Ausstattung für die Top-Varianten.



© Volvo

Verfügbarkeit

Alle Modelle des neuen Modelljahres inklusive den Mildhybrid-Varianten sind in Kürze bestellbar und rollen noch im Frühjahr zu den heimischen Händlern. Preise werden mit dem Bestellstart bekanntgegeben.

Daten aller Volvo-Modelle (Stand: 21. Februar 2020)

© Volvo