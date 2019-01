Vorerst keine E-Auto-Förderung für Tesla Model 3

Tesla rechnet damit, dass es nach der in Österreich geplanten Einführung von Obergrenzen für gefördert E-Autos zumindest Gewerbetreibenden möglich sein werde, einen geförderten Tesla Model 3 erwerben zu können. Aktuell bietet Tesla in Österreich kein Model 3 an, das unter der Förderobergrenze von 50.000 Euro für private bzw. 60.000 Euro für gewerbliche Fahrzeuge liegt.

"Wir begrüßen das Engagement der österreichischen Regierung, den Markterfolg von Elektromobilität in Österreich voranbringen zu wollen", so ein Tesla-Sprecher am Montag zur APA. Die 60.000-Euro-Grenze bei gewerblichen Fahrzeugen (Dienstwagen etc.) erlaubten es aktuell zumindest Gewerbetreibenden, das "Model 3" gefördert zu erwerben. Interessenten können sich die Elektrolimousine auf der Vienna Autoshow 2019 (10. bis 13. Jänner) ansehen. Im Wiener Tesla-Store war es bereits zu sehen (siehe Diashow unten).

Günstigeres Model 3 startet bei uns später

Eine Model-3-Variante, die unter der 50.000 Euro-Marke liegen werde, werde es in Österreich voraussichtlich bis Mitte 2019 zu kaufen geben. Ein konkretes Datum oder einen konkreten Preis gebe es aber noch nicht, so der Sprecher. Ab Februar werden nur die Long-Range-Modelle mit großer Batterie und Allradantrieb ausgeliefert. Hier startet die Preisliste bei etwas über 58.000 Euro. Das später startende Model 3 mit kleinerer Batterie und Heckantrieb soll um die 40.000 Euro kosten.

Neuer Absatzrekord

Mit dem "Model 3" will Tesla, wie berichtet, den Durchbruch auf dem Massenmarkt schaffen. In den USA hat der Hersteller Mitte 2018 die Produktionsprobleme in den Griff bekommen und konnte über 140.000 Fahrzeuge seines Einstiegsmodells absetzen. Damit erreichte der Elektroautobauer einen neuen Absatzrekord. Ob sich die geplanten Obergrenzen für den geförderten Kauf von E-Autos negativ auf die Absatzzahlen von Tesla in Österreich auswirken werden, wollte der Sprecher nicht einschätzen.

Diashow Tesla Model 3 in Wien "gelandet" © APA/HELMUT FOHRINGER Die Front des 4,70 Meter langen Model 3 ist typisch Tesla. Dennoch gibt es Unterschiede zum größeren Model S. Im Basismodell sorgt ein 192 kW (261 PS) starker Elektromotor für Vortrieb. Er beschleunigt den Stromer... © APA/HELMUT FOHRINGER ..in 5,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Spitze liegt bei 250 km/h und die Reichweite mit der 55 kWh Batterie bei 350 Kilometern. Mit dem größeren 75 kWh Akku soll das Model 3 bis zu 500 Kilometer schaffen. © APA/HELMUT FOHRINGER Fast alle Funktionen werden über den 15 Zoll Touchscreen gesteuert. Die einzigen beiden manuellen Tasten befinden sich im Lenkrad. Die... © APA/HELMUT FOHRINGER ...Steuerung ist sehr intuitiv und das Platzangebot überragt konventionell angetriebene Konkurrenten wie... © APA/dpa/Christophe Gateau ...Audi A4, BMW 3er oder Mercedes C-Klasse. (dieses Bild ist aus dem Tesla-Store in Düsseldorf). © APA/HELMUT FOHRINGER Da die Batterien und der Elektromotor im Unterboden sitzen, gibt es auch unter der vorderen Klappe... © APA/dpa/Christophe Gateau einen Kofferraum. Hier kann man unter anderem die Ladekabel verstauen. (dieses Bild ist aus dem Tesla-Store in Düsseldorf) © APA/HELMUT FOHRINGER In Österreich befindet sich der Flagship-Store von Tesla in der Wiener Herrengasse. Ab sofort ist hier auch das Model 3 ausgestellt. 1 / 8

Technische Daten Model 3 (US-Versionen)

Abmessungen: 4.694/1.849/1.443 mm (L/B/H)

Radstand: 2.875 mm

Heckantrieb

Garantie: 4 Jahre oder 80.000 km



Model 3 (Standard)

Akku-Größe ca. 55 kWh

Leistung E-Motor: 192 kW (261 PS)

Reichweite: bis 350 km (realistischer Testzyklus)

Ladedauer: 210 km Reichweite/30 Min. (Supercharger); 48 km Reichweite/Std. (32A)

Garantie auf Akku: 8 Jahre oder 160.000 km

0 bis 100 km/h: 5,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h

Leergewicht: 1.610 kg

Preis ab 35.000 US-Dollar (ohne Steuern)

Model 3 (Long Range)

Akku-Größe ca. 75 kWh

Leistung E-Motor: k.A.

Reichweite: bis 500 km

Ladedauer: 272 km Reichweite/30 min (Supercharger); 60 km Reichweite/ Std. (40 A)

Garantie auf Akku: 8 Jahre oder 192.000 km

0 bis 100 km/h: 5,1 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h

Leergewicht: 1.730 kg

Preis ab 44.000 US-Dollar (ohne Steuern)

Österreich-Informationen

