Britischer Autobauer feiert den bevorstehenden Start des 25. James-Bond-Films.

Eigentlich hätte der neueste James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ („No Time to Die“) bereits im Frühjahr in die Kinos kommen sollen. Doch dann kam das Coronavirus und der Start wurde auf Herbst verschoben. Wie berichtet, wimmelt es im 25. Streifen rund um den Agenten 007 gerade so vor Fahrzeugen von Aston Martin . Nun legt der britische Autobauer sogar zwei eigene Sondermodelle mit James-Bond-Bezug auf.

>>>Nachlesen: Neuer Bond-Film gleicht Aston-Martin-Festspielen

Zwei 007 Editionen

Konkret feiert Aston Martin den bevorstehenden Start von „Keine Zeit zu sterben“ jetzt mit zwei exklusiven Modellen, die von den im Film gezeigten Autos inspiriert sind. Die „007 Editionen“ des Vantage und des DBS Superleggera sind das Ergebnis der erneuten Kooperation des Autobauers mit dem Unternehmen EON Productions, das die James-Bond-Filme zusammen mit den Metro-Goldwyn-Mayer-Studios produziert. Gestaltet und gefertigt wurden die beiden neuen Sondermodelle von „Q by Aston Martin“. Die hauseigene Maßanfertigungs-Abteilung der britischen Luxusmarke bietet den solventen Kunden ein nahezu grenzenloses Individualisierungsservice und fertigt auch Spezialeditions wie die aktuellen Bond-Autos.

Vantage 007

© Aston Martin

Der Vantage 007 Edition ist inspiriert vom ursprünglichen Aston Martin V8, der sein James-Bond-Debüt 1987 in „Der Hauch des Todes“ („The Living Daylights“) feierte und auch in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen ist. Im neuen Film entdeckt James Bond das Auto in seinem persönlichen „Gefängnis“ in London. Aufbauend auf dem regulären Vantage, verfügt das 007-Sondermodell über neue Styling-Elemente, allen voran einen speziellen Gitter-Kühlergrill mit Chromeinfassung, der auf die Optik des klassischen V8 verweist. Zu den weiteren Details gehört ein Diffusor, der durch eine unterbrochene gelbe Linie akzentuiert wird, die an die Warnstreifen auf den Raketen des Filmautos angelehnt ist. Mit Bezug auf die „winterfeste“ Limousine in „Der Hauch des Todes“ sind für den Vantage 007 Edition sogar ein Skiträger und Ski-Sets in limitierter Auflage verfügbar.

© Aston Martin

Das Sondermodell ist in der Außenfarbe Cumberland Grey lackiert, innen präsentiert es sich mit Obsidian-schwarzem Leder und dunklem Chrom sowie bei den Schaltgetriebeversionen mit einem 007-Logo auf der Mittelkonsole. Eine weitere Referenz an den Film findet sich auf den Sonnenblenden, wo die UKW-Radiofrequenz 96,60 eingestickt ist – 007-Fans wissen, dass James Bond in „Der Hauch des Todes“ unter dieser Frequenz im Autoradio den russischen Polizeifunk abhören und so entkommen konnte.

© Aston Martin

Auch die Sitzbezüge mit ihren Längsnähten erinnern an die Sitze des V8. Hinzu kommen Carbon-Rückenlehnen mit einer weiteren Anspielung auf den Film: Die hier abgebildeten Konturen der f-Löcher eines Cellos verweisen auf die Verfolgungsjagd im Schnee, bei der James Bond (Timothy Dalton) und Kara Milovy (Maryam d'Abo) in einem Cellokasten flüchten. Besonders cool: Eine Tafel mit Lasergravur in der Mittelkonsole verweist auf die technischen Raffinessen und Waffen des Filmautos, vom Laser über Raketenwerfer, Zielmonitor und Skiausleger bis zum Raketenantrieb.

© Aston Martin

Auf die Raketensteuerung spielt auch das Fadenkreuz an, das in die Schaltwippen am Lenkrad eingraviert ist. Der Vantage 007 Edition ist mit Schalt- oder Automatikgetriebe erhältlich, verfügt über eine spezielle Plakette im Türeinstieg und ist auf insgesamt 100 Exemplare weltweit limitiert.

DBS Superleggera 007

© Aston Martin

Mit der zweiten 007 Edition wird das James-Bond-Debüt des Aston-Martin-Topmodells DBS Superleggera gefeiert. Dieses Sondermodell ist auf nur 25 Exemplare weltweit limitiert und hat die gleichen Spezifikationen wie jenes Modell, das in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen ist. Die 725 PS des 5,2-Liter-V12-Twin-Turbomotors sind das Stärkste, was Aston Martin derzeit zu bieten hat. Und das maximale Drehmoment von 900 Nm ist der höchste Wert, den je ein Straßenfahrzeug der britischen Marke vorzuweisen hatte.

© Aston Martin

Diese imposanten Leistungsdaten ergänzt der DBS Superleggera 007 Edition durch einige Besonderheiten bei Styling und Design. Dazu gehören die Speziallackierung in Ceramic Grey sowie Elemente aus schwarzem Carbon – wie Dach, Spiegelkappen, Splitter, Diffusor und Spoiler. Auch die glanzschwarzen, diamantgedrehten 21-Zoll-Räder mit Y-Speichen wurden exklusiv für dieses Sondermodell kreiert. Am vorderen Kotflügel findet sich ein 007-Emblem und den Flügel des Heckspoilers ziert eine silberne „007“-Edelstahlfolie.

© Aston Martin

Das Cockpit der 007 Edition setzt auf eine dunkle Volllederausstattung. Die Konturen der Sitze werden durch rote Ziernähte hervorgehoben. Diverse 007-Schriftzüge befinden sich auf den Türverkleidungen, auf der Gurtschnalle, der Armauflage und hinten auf der Abdeckung des Subwoofers. Eine Plakette im Türeinstieg zeigt, dass es sich um eines von nur 25 Exemplaren des DBS Superleggera 007 Edition handelt.

Verfügbarkeit und Preise

Aston Martin bietet die beiden Sondermodell ab sofort in limitierter Auflage weltweit an. Preise wurden bisher nur für Großbritannien verraten. Im Heimatland kostet der DBS Superleggera 007 Edition mindestens 279.025 Pfund (rund 308.600 Euro), der Vantage 007 Edition ist ab 161.000 Pfund (rund 168.065 Euro) zu haben. Die Auslieferungen der ab sofort bestellbaren Sondermodelle starten im ersten Quartal 2021.